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Понад 20% українців хоч раз
купували криптовалюту...

Понад 20% українців хоч раз купували криптовалюту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 07:53

Понад 20% українців хоч раз купували криптовалюту...

Пропонуємо до обговорення:
Кожен п'ятий (20,7%) українець 18-24 років хоч раз у своєму житті купував-продав криптовалюту або брав участь в ICO.

Дивися повний текст Понад 20% українців хоч раз купували криптовалюту (дослідження).
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 07:53

Все криптовалюты это самой простой способ уклонение от налогов и покупки запрещённых товаров и услуг. Ничего полезного для государства они не несут. По своей сути являются фикцией или пирамидами для оленей.
straponesa
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 07:58

  straponesa написав:Все криптовалюты это самой простой способ уклонение от налогов и покупки запрещённых товаров и услуг. Ничего полезного для государства они не несут. По своей сути являются фикцией или пирамидами для оленей.

хм ...
А можно пример, что за запрещенные товары и как уклоняются от налогов и самое главное, почему с обычными деньгами не возможно делать тоже самое?
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