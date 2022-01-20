Кожен п'ятий (20,7%) українець 18-24 років хоч раз у своєму житті купував-продав криптовалюту або брав участь в ICO.
Дивися повний текст Понад 20% українців хоч раз купували криптовалюту (дослідження).
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 07:53
Понад 20% українців хоч раз купували криптовалюту...
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Дивися повний текст Понад 20% українців хоч раз купували криптовалюту (дослідження).
Додано: П'ят 21 січ, 2022 07:53
Все криптовалюты это самой простой способ уклонение от налогов и покупки запрещённых товаров и услуг. Ничего полезного для государства они не несут. По своей сути являются фикцией или пирамидами для оленей.
Додано: П'ят 21 січ, 2022 07:58
хм ...
А можно пример, что за запрещенные товары и как уклоняются от налогов и самое главное, почему с обычными деньгами не возможно делать тоже самое?
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