budivelnik написав:1 Україна ВІДКРИЄ кордони після війни і ВСІ хто захочуть виїхати - отримають таку можливість 2 Від того що ти і твої знайомі виїдуть - я і мої знайомі гірше жити не стануть Бо ми живемо за рахунок того що самі для себе створюємо..
Ха, класно в сторону ушел напомню суть дискуссии: Флер написала что мало кто поедет за границу потому что там нет своего жилья Я написал что у молодежи и тут нет своего жилья Ты написал "если б хотели то что мешало им выехать до войны" Я написал что и так до войны многие выехали, привел в пример сокращение населения на 10 миллионов Ты парировал что это не украинцы а проживающие на территориии УССР россияне Я сказал что они все равно участвовали в экономике страны которой все равно украинец ты, татарин или еврей пока ты тут работаешь
И дальше Ваш аргумент выше в стиле "мне пофиг что будет со страной я себе уже нахомячил" Или как это еще понимать этот патриотический пост
"Від того що ти і твої знайомі виїдуть - я і мої знайомі гірше жити не стануть"
це ти вперто пишеш дурню, не навіть не думаючи, що тобі кажуть. будемо повторювати, як маленьким дітям.
а чого не їхали раніше - ніхто на це питання не відповідає. тоді я за вас відповім. непогано жити в Німеччині, непогано жити в США. й бажаючих там жити, точніше бажаючих жити на їх соціалі чимало. але прикол в тому, що НЕ ПРИЙМАЮТЬ розвинені країни просто так. треба мати якийсь підстави - просто хочу у вас жити - не канає. всіх розбалувала Німеччина під час війни, й напевне багато хто й не знає, що українцям дали допомогу, як німцям - це виключення такого раніше не було - й це відмінять. це ГОЛОВНЕ. зрозуміло?
так мова вище за молодь яка на соціалі ніколи не сидить а працює, й виїзд якої завдасть найбільшого удару по економіці та демографії України
тепер з приводу житла. як це в молоді немає житла?
Ги, пан ніколи не жив в общазі? Не бачив цих людей навкого? Как у нас шутили "богатая жизнь она другая"
батьків в них теж немає?
Й чому осі цы молоді люди кудись ломляться, жили б собі з батьками
тому рано чи пізно якусь житло в спадок буде.
Рано чи пізно, так, буде. Але це до нашого питання виїзду немає жодного відношення - чи Ви вважаєте що майбутня спадщина якось вплине на рішення щодо еміграції?
можна повернутися в батьківську
Можна, й це добре. Хтось й повернеться. Але при цьому треба щоб у батьківському місті життя було - безпека, работа, соціум. Та власне якесь більш-менш прогнозоване майбутнє, а не "ще один напад Росії та зустріч з ТЦК"
Господар Вельзевула написав:Люди добрые, не несите хрени. На Европу молится тот, кто не может выехать и боится ТЦК. Оно-то так, но не забывайте, что нужно платить за аренду нормальной хаты (жить в бараке не вижу смысла, тогда и в ЗСУ можно, комфорт одинаковый) + всякие там налоги и страховки. Вот с условной трешки останется полторуха, пыль, и понимание того что своего жилья не будет никогда, и даже поговорить нормально там не с кем. Если кто не семьей уедет, тоже не забывайте, что местным дамам унтерменши не нужны, а соотечественницы перепрыгнут на прутень местных ради жилья и вида на жительство. Офигенная жизнь-пахать на пана и рукоблудить в бараке. У нас при той же скромной трешке можно жить в своем жилье, содержать семью, и возможно даже помогать какой-то 18-ти летней студентке исключительно ввиду отческой поддержки. А можно еще пытаться развиваться, занимать ниши уехавших, и повышать свой доход. Если же есть средства от ляма, тогда да, без вопросов,можно уезжать. Свое жилье + какой-то минимальный бизнес без риска чисто на покушать, и можно гулять по музеям и ставить жовтоблакитные аватарки и проповедовать незламнисть.
Я правильно понимаю, что вы это в порядке юмора написали?
BIGor написав: -- кто в Европе действительно особо не нужен: бухгалтера (и вообще финансы) ex-СНГ, докторицы гум-наук, Звичайно рішали, прокурори, всякої масті силовики/адвокати/базарники їм не дуже потрібні.
Ну почему. В качестве, например, ассенизаторов вполне сгодятся.
вийти з високого рівня піраміди з гуманітарної сфери послуг в україні і зайняти той рівень за кордоном складно, но можливо, якщо є підтримка держави і/або сожитєля з руками який повезе в себе на горбу і не буде гнушатись роботи "асенізатором". ) Тут іще й недооцінка того фактору, що в європі таки формується діаспора і це не стрибок у вільне падіння як було на початку 90х. І те що більшість тут оптимістична про повернення, не враховує того фактору, що економіка схлопується і робочих місць на тих що повернуться може не бути. Навіть з війни не факт що відбудеться повернення. Зустрічав цифри за 24 рік що третина тих що повернулись безробітні. А що буде коли повернуться масово? Те саме й з європою не факт що з європи є куди повертатись.
Shaman написав:........... тепер з приводу житла. як це в молоді немає житла? батьків в них теж немає? тому рано чи пізно якусь житло в спадок буде. й навіть якщо хтось не купив квартиру в Києві, то якщо щось не склалося, то можна повернутися в батьківську. в Німеччину куди повернемося - в табір для біженців до сирійців?
Ну да, есть батьківське житло. Вот только когда женились, надо с семьёй жить с родителями? Почему-то молодёжь так не хочет. Там, где есть батьківська хата не обязательно есть работа. Порой нет подходяшей, а порой и никакой. Из Німеччини тоже можно вернуться в батьківську хату. И спадок, конечно хорошо, но если человеку 20, а родителям 40-50, то ждать долго придётся. Подольше, чем большинству в советской очереди на жильё.
ще раз кордони відкриють? й куди поїдеш? на Рашу - там потрібне населення на Далекий Схід - поки його китайці з японцями не повернули згідно історичних кордонів...
Знаю людей, которые уехали из Харькова во Владивосток, Ничего, вполне довольны. Или вы считаете, что за Уралом жизни нет?
Ну, тут, как говорит будивельник, каждый решает сам.
ЛАД написав:Я правильно понимаю, что вы это в порядке юмора написали?
Ну может пару моментов приукрасил художественно, но вижу где-то так. А шо не так?
Хотя бы то, что у нас "обычную трёшку" (я же правильно понимаю, что речь идёт о "трёшке" евро, а не грн? ) заработать пересичному украинцу малореально. А в Европе на "обычную трёшку" вполне можно жить. Конечно, не особо шиковать, но вполне нормально. Не буду ручаться, но, возможно, даже квартиру в ипотеку взять можно. Если человек одинокий.
_hunter написав:Вот кстати интересное наблюдение -- кто в Европе действительно особо не нужен: бухгалтера (и вообще финансы) ex-СНГ, докторицы гум-наук, владельцы ларьков алко-сигаретной продукции, пилоты специфических бортов (но с оговорками). -- кого в Европе радостно встречают: строительство, медики (до 60ти), BIGor - кто-то из IT? Никого не забы?..
Їм багато треба спеціалістів які б заробляли вище середнього - інженери, будівельники, лікарі і ІТ (ІТ потрібна в центральній Європі/США). Звичайно рішали, прокурори, всякої масті силовики/адвокати/базарники їм не дуже потрібні.
Українські юристи їм треба, які вимушені всі робочі та і вихідні дні флудити тут на форумі? Мабуть в Німеччині у них дуже багато роботи 😅
Після атаки рф енергетичних об'єктів на півдні та у центрі України відбулося он-лайн засідання координаційної групи з енергетичних питань "Великої сімки". Рівень - міністри та заступники міністрів енергетики та економіки Держав за участі заступника міністра енергетики США. Офіційна заява з моїми поясненнями.
Координаційна група G7+ зобов’язалася посилити позиції України шляхом: "Підвищення стійкості за допомогою активної та пасивної ППО енергетичної інфраструктури України, щоб уникнути продовження циклу "ми відновлюємо, вони руйнують". Країни домовилися створити аудиторські та спостережні інституції, які будуть контролювати відбудову енергетичних об'єктів в України одразу з третім рівнем захисту та системою захисту ППО навколо об'єктів. Група буде "тісно співпрацювати" з Міненерго України, якому запропоновано у максимально стислі терміни підготувати проекти відновлення та його кошторис після чого визначитися з участю енергетичних кампанії за крїн "Великої сімки" та не тільки, які будуть залучені у процес відновлення нашої енергетики. .......Прийняте рішення про термінове надання енергетичного обладнання без передплати. Українська сторона повинна терміново визначитися з переліком такого та направити запит "Координаційній групі". ........Мова йшла як про кредитні ліній для закупівля газу та електроенергії, так і про постачання обладнання для пошкоджених об'єктів енергетики, які забезпечували імпорт вищеперерахованих. Фінансування планують забезпечити донорськими грошима та грошима з можливого "репараційного кредиту", або альтернативи йому
И к нашему разговору с АндреемМ о Лане Зеркаль:
створити окремий орган який би опікувався цими питаннями та контролював їх виконання. І я так думаю, можу помилятися, що пані Зеркаль будуть пропонувати очолити такий орган. По меншій мірі я так зрозумів натяк нашого куратора про "Українських спеціалістів, які зарекомендували свою фаховість у енергетичній сфері".
О другом.
Ушаков позавчора відкритим текстом повідомив, що росія припинить вогонь одразу після виходу ЗСУ з Донбасу. Ту ж тезу вчора висловив путін на зустрічі з Ердоганом.
Я так понимаю, что он из категории незламныкив.
Мене ж хвилює не так фронтові проблеми, як в першу чергу наша внутрішня стійкість на тлі "енергетичних та інформаційних атак" рф. Маємо дослідження за минулий місяць - далеко не факт що українське суспільство відмовиться передавати Донбас в обмін на мир. Далеко не факт. Ще три - чотири "Одеси" - суспільство може "поплисти". ........Ідеальний варіант для нас - дочекатися "гарячої фази" передвиборчої боротьби у США, витримати тиск аж до виборів у Конгрес, а потім, у випадку поразки республіканців, "дотискати" всім разом рф. путін чудово розуміє реальність такої перспективи, тому і поспішає витиснути максимум з наявної слабкої американської влади. ........ Витримки всім та віри. "У боротьбі здобудеш ти право своє". Україну ми вже не програли. А подальший наш розвиток будемо визначати саме ми самі та Європейські країни, які вже вважають Україну ключовим елементом власної безпеки
P.s. Интересно. Лозунг "В борьбе обретешь ты право свое" это вообше-то лозунг партии эсеров. Но на запрос "У боротьбі здобудеш ти право своє" гугл выдаёт Декалог ОУН, "44 правила українського націоналіста" и т.п. Там цитируется: "Здобудеш Українську Державу, або загинеш у боротьбі за Неї." Это имеет несколько другой смысл и несколько о другом. И только на второй странице на 14 месте проскакивает укр. вики с упоминанием эсеров.
дзеркаль, павлюченко - мотлох ті хто ім довіряв зараз у жалюгідному становищі і хай не мріють якщо руйнування цивілізації на території України продовжиться, то в кінці-кінців цей мотлох почнуть спалювати на площадях
