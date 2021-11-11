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У США створили новітній
двигун внутрішнього згоряння

У США створили новітній двигун внутрішнього згоряння
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 09:56

У США створили новітній двигун внутрішнього згоряння

Пропонуємо до обговорення:
У Сполучених Штатах Америки вигадали принципово новий двигун внутрішнього згоряння із захмарними характеристиками.

Дивися повний текст У США створили новітній двигун внутрішнього згоряння.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 09:56

А велосипед случайно в Штатах заново не создали?
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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