В Україні восени 2021 року було підписано закон про криптоактиви.
Дивися повний текст Юлія Барабаш: банки та криптовалюта. У чому складність цих відносин.
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 11:47
Юлія Барабаш: банки та криптовалюта. У чому складність...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Юлія Барабаш: банки та криптовалюта. У чому складність цих відносин.
Додано: П'ят 21 січ, 2022 11:47
потрібно іще ширше дивитися на можливості блокчейну... чому банки не створюють власні токени з премайном та ICO? для сплати комісій, в якості акцій/облігацій... багато чого можна вигадати, але мабуть бояться в це лізти
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