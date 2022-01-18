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Юлія Барабаш: банки та
криптовалюта. У чому складність...

Юлія Барабаш: банки та криптовалюта. У чому складність...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 11:47

Юлія Барабаш: банки та криптовалюта. У чому складність...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні восени 2021 року було підписано закон про криптоактиви.

Дивися повний текст Юлія Барабаш: банки та криптовалюта. У чому складність цих відносин.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 11:47

потрібно іще ширше дивитися на можливості блокчейну... чому банки не створюють власні токени з премайном та ICO? для сплати комісій, в якості акцій/облігацій... багато чого можна вигадати, але мабуть бояться в це лізти
Tamagoch
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