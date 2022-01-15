За останні три роки українська IT-індустрія зросла більш ніж удвічі.
Дивися повний текст Українська IT-індустрія досягла позначки $6,8 мільярда — IT Ukraine.
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 12:21
Українська IT-індустрія досягла позначки $6,8 мільярда —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українська IT-індустрія досягла позначки $6,8 мільярда — IT Ukraine.
Додано: П'ят 21 січ, 2022 12:21
“Налогов только от ИТ хватит для финансирования всех антикоррупционных органов в стране. Это не значит, что мы их финансируем, но суммы сопоставимы”
На антикоррупционеров в общей сумме должно тратиться не шибко много денег, иначе дешевле жить с коррупцией. Так шо, это ИТ платит мало налогов или антикоррупционеры слишком жирно живут?
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