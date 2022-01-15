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Українська IT-індустрія досягла
позначки $6,8 мільярда —...

Українська IT-індустрія досягла позначки $6,8 мільярда —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 12:21

Українська IT-індустрія досягла позначки $6,8 мільярда —...

Пропонуємо до обговорення:
За останні три роки українська IT-індустрія зросла більш ніж удвічі.

Дивися повний текст Українська IT-індустрія досягла позначки $6,8 мільярда — IT Ukraine.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 12:21

“Налогов только от ИТ хватит для финансирования всех антикоррупционных органов в стране. Это не значит, что мы их финансируем, но суммы сопоставимы”
На антикоррупционеров в общей сумме должно тратиться не шибко много денег, иначе дешевле жить с коррупцией. Так шо, это ИТ платит мало налогов или антикоррупционеры слишком жирно живут?
moveton
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