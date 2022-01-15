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Процедуру оцінки землі
та нерухомості змінять

Процедуру оцінки землі та нерухомості змінять
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 16:52

Процедуру оцінки землі та нерухомості змінять

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Фонду державного майна з посиланням на главу відомства Дмитра Сенниченка.

Дивися повний текст Процедуру оцінки землі та нерухомості змінять.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 16:52

да отлично все работает: шевченковская хата в полмиллиона оценена
stanislav_ysm
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