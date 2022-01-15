Про це повідомляє прес-служба Фонду державного майна з посиланням на главу відомства Дмитра Сенниченка.
Дивися повний текст Процедуру оцінки землі та нерухомості змінять.
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 16:52
Процедуру оцінки землі та нерухомості змінять
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Дивися повний текст Процедуру оцінки землі та нерухомості змінять.
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