Принаймні, до цього закликає Ерік Тедін, керуючий центрального банку Швеції та один із провідних фінансових регуляторів ЄС, передає Financial Times.
Дивися повний текст На території ЄС можуть заборонити майнінг криптовалют.
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 18:54
На території ЄС можуть заборонити майнінг криптовалют
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На території ЄС можуть заборонити майнінг криптовалют.
Додано: Суб 22 січ, 2022 20:22
У всего есть своя цена:
Ожидаем рывок цен на электроэнергию: https://news.finance.ua/ua/news/-/50724 ... kund-video
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