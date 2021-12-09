Про це йдеться у статті Економічної правди.
Дивися повний текст Державна зернова корпорація входить в дефолт, мільярд доларів платитимуть із бюджету.
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 21:19
Державна зернова корпорація входить в дефолт, мільярд...
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Дивися повний текст Державна зернова корпорація входить в дефолт, мільярд доларів платитимуть із бюджету.
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