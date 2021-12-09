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Державна зернова корпорація
входить в дефолт, мільярд...

Державна зернова корпорація входить в дефолт, мільярд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 21:19

Державна зернова корпорація входить в дефолт, мільярд...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у статті Економічної правди.

Дивися повний текст Державна зернова корпорація входить в дефолт, мільярд доларів платитимуть із бюджету.
R2
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Урожай был слишком велик?
moveton
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