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Finance.ua: Не платят зарплату: что делать и как вернуть...
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 22 січ, 2022 10:26
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Полезная инструкция
У работодателя финансовые трудности и денег на зарплату сотрудникам нет. Попросили немножко подождать... Такие истории сегодня не единичны. Особенно когда в условиях коронакризиса часть предприятий периодически простаивает.
Но как быть сотруднику в ситуации, когда работа выполнена, а зарплату не платят? Finance.UA разбирался с тем, где искать правды и как получить заработанные деньги.
Дивися повний текст Не платят зарплату: что делать и как вернуть заработанное
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D2
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Додано: Суб 22 січ, 2022 10:26
Город Днепропетровск ч/п "ависбуд" работал на реконструкции фильтров, здание 1961г. На требования показать ведомость о з/п получил отказ , заявление на увольнение не писал.Объект находятся на "КФНС". Не выплатили расчётные .Если можете помогите. Деньги выплачивались Государства Украина.
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matvienkovitalij685
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Додано: Пон 24 січ, 2022 14:03
гКаменское Днепропетровская обл.На предприятии ГП,,Смолы''задержка по зарплате 8 месяцев.Руководство отмахивается,обращения в соответсьвующие инстанции результатов не дали.Подскажите,как быть?
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annamilka093
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Додано: Суб 19 бер, 2022 15:51
Добрый день! Вопрос по зп в военное время.
Я рабатаю в районной ЦРБ. В начале боевых действий мост, через который я ездила на работу, взорвали. То есть возможности добраться больше нет. Это известно руководству.
Аванс пришёл 15 марта другим сотрудникам заплатили, а тем, кто не может доехать не заплатили ни копейки. Это правомерно?
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irrazonna
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Додано: Суб 28 тра, 2022 09:48
Здравствуйте, я из Запорожья. Отработала год в магазине Апельмон.
13 числа уволили без каких либо причин при том что я беженец и живу на съемной квартире.
Вчера всем платили зарплату, а мне сказали прийти за зарплатой 15 июня, так как меня в списках нету. Позвонила на офисе, мне там ничего хорошего не сказали.
На сколько я знаю, они должны были выплатить з/п сразу после увольнения. Но и этого не было. Куда обратиться по этому поводу. На горячую линию не могу позвонить, не звонится.
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davidenkomargarita7
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Додано: Вів 21 чер, 2022 21:20
ДУмаю краще знайти роботу в інтернеті
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Nanax
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Додано: Сер 31 сер, 2022 20:13
Здравствуйте.
Контактный номер телефона, указанный здесь 8-800-287-12-30 не действителен, да и ни одного ответа под вопросами не видно.
Не понятно для кого эта статья.
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elennik_10
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Додано: Сер 07 вер, 2022 16:19
Токмакская Инкубаторная станция ФОП Лыюров. Началась война 24 февраля, меня с напарником уволили, поставили перед фактом. При увольнении расчет по зарплате не дали, прошло уже пол года, денег не дают, кормят завтраками. Должны были выплатить отпускные за 2021 год и зарплату за январь-февраль, около 12000 грн всего.
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arrrrox
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 20:07
Добрий день!працювала півроку неоформлена?Ніхто неоформляв магазін Оптовичок там оформлені 3 чоловіка.доробила зміну у вечері повідомили що я більше непрацюю сократили?як забрати заробітну плату.
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standoffsportik
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