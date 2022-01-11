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У ДПС розповіли, як оподатковуються
ПДФО іноземні доходи

У ДПС розповіли, як оподатковуються ПДФО іноземні доходи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 14:18

У ДПС розповіли, як оподатковуються ПДФО іноземні доходи

Пропонуємо до обговорення:
Оподатковується такий дохід за ставкою 18%.

Дивися повний текст У ДПС розповіли, як оподатковуються ПДФО іноземні доходи.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 14:18

все фуфел без дат и курсов и соответвтенно подтверждения дат
cohan
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