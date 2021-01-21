Ціна Bitcoin може впасти до $30 тис., оскільки бульбашка в активі здувається.
Дивися повний текст «Відповідає шаблону бульбашки»: в Invesco допустили падіння Bitcoin.
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Додано: Нед 23 січ, 2022 10:06
«Відповідає шаблону бульбашки»: в Invesco допустили...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Відповідає шаблону бульбашки»: в Invesco допустили падіння Bitcoin.
Додано: Нед 23 січ, 2022 10:06
Не вижу самого главного: "Мы уже заключили шорт на все свои деньги, чтобы заработать на сдувании пузыря". Хотя, откуда у них деньги после пролёта в прошлом году?
Додано: Нед 23 січ, 2022 10:08
Цифровой тюльпан, уничтожающий экологию, дает алчным людишкам подзаработать на лохах. Опасно играть в русскую рулетку.
Додано: Нед 23 січ, 2022 21:11
"По этой модели цена упадет до $34-37 тыс. к концу октября."
Она уже там. И прошлым летом там была. Супер прогноз, как всегда, ни о чём.
Додано: Нед 23 січ, 2022 21:51
Биткоин придуман спецслужбами США, с целью ликвидации ни чем не обеспеченных излишков доллара, осевших по всему миру. Пирамида может рухнуть в любой момент, о котором знают только её организаторы. Люди, купившие (намайнившие) виртуальную криптовалюту на более раннем этапе, перепродают её новым участникам рынка по более высокой цене и в твёрдой валюте. Зачастую, с целью поднятия ажиотажа и курса, биткоины фиктивно продаются и покупаются у самих себя организаторами пирамиды на специализированных биржах.
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