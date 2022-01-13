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Які автомобілі не пройдуть
обов'язковий техогляд у 2022 році

Які автомобілі не пройдуть обов'язковий техогляд у 2022 році
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  #12>
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 14:27

Які автомобілі не пройдуть обов'язковий техогляд у 2022 році

Пропонуємо до обговорення:
У другій половині 2022 року в Україні можуть ввести обов'язковий техогляд легкових автомобілів.

Дивися повний текст Які автомобілі не пройдуть обов'язковий техогляд у 2022 році.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 16:06

Re: Які автомобілі не пройдуть обов'язковий техогляд у 2022

Неппханле поле для коррупции

Код: Виділити все
У законопроекті, який підготувало МВС, ясно сказано, що обов’язковий техогляд не зможуть пройти автомобілі, що побували в серйозному ДТП. Експерти під час техогляду будуть виявляти і аналізувати всі пошкодження. При найменшому сумніві автомобіль не допустять до подальшої експлуатації.
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 16:58

Re: Які автомобілі не пройдуть обов'язковий техогляд у 2022

не очень представляю, как и на сколько будет осмотр затягиваться...
полмашины что ли разбирать надо будет?
Arien
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 19:33

  Arien написав:не очень представляю, как и на сколько будет осмотр затягиваться...
полмашины что ли разбирать надо будет?


Знакомый из сервиса ужэ назвал цэну в 200. какая будет в реальности пока неизвестно.
Но на бабки попадут все.
Волинь
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 20:31

"техогляд не зможуть пройти автомобілі, що побували в серйозному ДТП"
Яке ДТП серйозне, а яке ні, буде вирішувати працівник поліції за невеличкий внесок йому в кишеню.
alt402
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 21:36

Да, дорулили, людям скоро жрать будет нечего, а они всё усугубляют!
gorban2016
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 00:17

Давайте подумаем, зачем нам Европа навязывает техосмотр. Возраст машин более 20 лет. В таком возрасте машин без изъянов нет. Что делать? Покупать новую или ремонтировать старое? Т.к. автопрома в Украине уже нет , заводов выпускающих запчасти нет. Вопрос. Где брать автомобили и запчасти. Ответ. У Евросоюза. Какой рынок сбыта у них будет... Почему-то Украина не лезет в дела Германии и до. Стран по поводу того, что они должны делать. У россиян есть статистика по дтп по причинам техническим. Это 0.7 %. Вот и вся политика и экономика.
hzvhxbx
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 02:07

В стране победившей анархии техосмотр до одного места. Пример: сертификация евроб.л.я.хи в крупной сети сертификационных центров, когда машину загоняют в гараж, просят покурить, а через 5 минут выкатывают с бумажкой, что все прекрасно. Другой пример: ковид-"тесты" на вокзале Харькова сегодня - даже для видимости пробы не берут.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 14:23

Gastarbaiter
:mrgreen:
А как Вы хотели, в стране победившей коррупции.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 18:24

Опять кто то будет зарабатывать.
dimov_alex_1988
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