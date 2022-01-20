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Які автомобілі не пройдуть
обов'язковий техогляд у 2022 році

Які автомобілі не пройдуть обов'язковий техогляд у 2022 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 14:27

Які автомобілі не пройдуть обов'язковий техогляд у 2022 році

Пропонуємо до обговорення:
У другій половині 2022 року в Україні можуть ввести обов'язковий техогляд легкових автомобілів.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 16:06

Re: Які автомобілі не пройдуть обов'язковий техогляд у 2022

Неппханле поле для коррупции

Код: Виділити все
У законопроекті, який підготувало МВС, ясно сказано, що обов’язковий техогляд не зможуть пройти автомобілі, що побували в серйозному ДТП. Експерти під час техогляду будуть виявляти і аналізувати всі пошкодження. При найменшому сумніві автомобіль не допустять до подальшої експлуатації.
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 16:58

Re: Які автомобілі не пройдуть обов'язковий техогляд у 2022

не очень представляю, как и на сколько будет осмотр затягиваться...
полмашины что ли разбирать надо будет?
Arien
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