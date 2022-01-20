У другій половині 2022 року в Україні можуть ввести обов'язковий техогляд легкових автомобілів.
Дивися повний текст Які автомобілі не пройдуть обов'язковий техогляд у 2022 році.
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Додано: Нед 23 січ, 2022 14:27
Які автомобілі не пройдуть обов'язковий техогляд у 2022 році
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які автомобілі не пройдуть обов'язковий техогляд у 2022 році.
Додано: Нед 23 січ, 2022 16:06
Re: Які автомобілі не пройдуть обов'язковий техогляд у 2022
Неппханле поле для коррупции
Додано: Нед 23 січ, 2022 16:58
Re: Які автомобілі не пройдуть обов'язковий техогляд у 2022
не очень представляю, как и на сколько будет осмотр затягиваться...
полмашины что ли разбирать надо будет?
Додано: Нед 23 січ, 2022 19:33
Додано: Нед 23 січ, 2022 20:31
"техогляд не зможуть пройти автомобілі, що побували в серйозному ДТП"
Яке ДТП серйозне, а яке ні, буде вирішувати працівник поліції за невеличкий внесок йому в кишеню.
Додано: Пон 24 січ, 2022 02:07
В стране победившей анархии техосмотр до одного места. Пример: сертификация евроб.л.я.хи в крупной сети сертификационных центров, когда машину загоняют в гараж, просят покурить, а через 5 минут выкатывают с бумажкой, что все прекрасно. Другой пример: ковид-"тесты" на вокзале Харькова сегодня - даже для видимости пробы не берут.
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