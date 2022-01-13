Які автомобілі не пройдуть обов'язковий техогляд у 2022 році

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 24 січ, 2022 22:56
ви там переставайте людей травити, нічого подібного не буде тим більше максимум що ведуть це норми що до викидів, тому і каталізатори прийдеться всім купляти які дорого стоять проте це вже не така діч яку описали тут
Додано: Вів 25 січ, 2022 06:18
Газели эталоны багданы эти скотовозы пройдут тех осмотр,в них не хочется ездить даже когда они новые новые
Додано: Вів 25 січ, 2022 06:39
А "американці" пройдуть з задньою оптикою? Чи той "техогляд" як завжди для лохів?
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