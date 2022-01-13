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Які автомобілі не пройдуть
обов'язковий техогляд у 2022 році

Які автомобілі не пройдуть обов'язковий техогляд у 2022 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 22:56

ви там переставайте людей травити, нічого подібного не буде тим більше максимум що ведуть це норми що до викидів, тому і каталізатори прийдеться всім купляти які дорого стоять проте це вже не така діч яку описали тут
ivanukvlad478
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 06:18

Газели эталоны багданы эти скотовозы пройдут тех осмотр,в них не хочется ездить даже когда они новые новые
jekafoks2
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 06:39

А "американці" пройдуть з задньою оптикою? Чи той "техогляд" як завжди для лохів?
jurij_ambroziak
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