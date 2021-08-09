Студент з Індонезії зробив 933 фотографії себе і перетворив їх на NFT.
Дивися повний текст Студент з Індонезії продав 500 своїх селфі як NFT і став мільйонером.
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Додано: Нед 23 січ, 2022 14:38
Студент з Індонезії продав 500 своїх селфі як NFT і став...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Студент з Індонезії продав 500 своїх селфі як NFT і став мільйонером.
Додано: Нед 23 січ, 2022 14:38
Поясніть хто в курсі, хто це купує, і навіщо комусь фотки незнайомої йому людини?
Додано: Нед 23 січ, 2022 15:02
Додано: Нед 23 січ, 2022 15:04
Додано: Нед 23 січ, 2022 17:46
NetSerpent
Судячи з цін -- продає душу. Шматочками...
Або ж -- "квиток" як фільмах про Джона Віка. І потім за кожен токен буде виконувати якесь бажання...
Додано: Нед 23 січ, 2022 18:08
Re: Студент з Індонезії продав 500 своїх селфі як NFT і став
Эх, журналисты, студент выручил 366 ETH, без понятия что это за шиткоины, но не 1 миллион долларов.
Курс тут
Додано: Нед 23 січ, 2022 18:35
Сходство есть. Реальная цена всех этих Ван Гогов примерно равна стоимсти красок в магазине. Но, когда богатые дядьки начинают продавать эти картины друг другу на акукционах за миллионы, перекладывая деньги из одного своего общего кармана в другой, ещё и с каждой продажей всё дороже, находятся идиоты, которые реально лохвестируют деньги в "искусство".
Так и тут, сам у себя покупает, в надежде на залётного лохвестора
Додано: Нед 23 січ, 2022 18:41
где-то вычитал про суть этого цифрового чуда:
"представь, что у тебя есть жена, ее имеют все подряд и ты ничего с этим не можешь сделать, зато у тебя есть свидетельство о браке - это NFT"
Додано: Нед 23 січ, 2022 19:21
Я вижу, что мир уже почти созрел для принятия моей революционной идеи!
СОКСКОИН!!!
Каждый день я майню 1 пару грязных носков и продаю их за охреллион долларов! Зашита от подделки на уровне ДНК, эмиссия строго ограничена естественными факторами, не требуется электроэнергия для майнинга и проведения транзакций. В случае роста курса до >2 охреллионов долларов за пару возможен форк на левые и правые и сплит на полоски/волокна. Ограниченное предложение для участников форума! Для участия в ICO - запись через ЛС.
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