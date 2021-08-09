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Студент з Індонезії продав 500
своїх селфі як NFT і став...

Студент з Індонезії продав 500 своїх селфі як NFT і став...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 14:38

Студент з Індонезії продав 500 своїх селфі як NFT і став...

Пропонуємо до обговорення:
Студент з Індонезії зробив 933 фотографії себе і перетворив їх на NFT.

Дивися повний текст Студент з Індонезії продав 500 своїх селфі як NFT і став мільйонером.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 14:38

Поясніть хто в курсі, хто це купує, і навіщо комусь фотки незнайомої йому людини?
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 15:02

  NetSerpent написав:Поясніть хто в курсі, хто це купує, і навіщо комусь фотки незнайомої йому людини?


отмывы и разгонялы
азиатов юзают потому что они непуганые, по части наипать - да, но по части грамотноси в финансах - поле непаханое
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 15:03

Скажите, это не пузырь?
Jorj
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 15:04

  Jorj написав:Скажите, это не пузырь?

А кто его знает, что это ))) иногда проводят параллели с искусством )

Прикинь какая то картинка или фотка в энтой энфити когда то будет цениться как Ван Гог )
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 17:46

NetSerpent

Судячи з цін -- продає душу. Шматочками...
Або ж -- "квиток" як фільмах про Джона Віка. І потім за кожен токен буде виконувати якесь бажання...
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 18:08

Re: Студент з Індонезії продав 500 своїх селфі як NFT і став

Эх, журналисты, студент выручил 366 ETH, без понятия что это за шиткоины, но не 1 миллион долларов.
Курс тут https://currencio.co/eth/usd/366/ пишет что это 887 281 доллар на 18:07 15 cек.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 18:35

  alex_dvornichenko написав:
  Jorj написав:Скажите, это не пузырь?

А кто его знает, что это ))) иногда проводят параллели с искусством )

Прикинь какая то картинка или фотка в энтой энфити когда то будет цениться как Ван Гог )

Сходство есть. Реальная цена всех этих Ван Гогов примерно равна стоимсти красок в магазине. Но, когда богатые дядьки начинают продавать эти картины друг другу на акукционах за миллионы, перекладывая деньги из одного своего общего кармана в другой, ещё и с каждой продажей всё дороже, находятся идиоты, которые реально лохвестируют деньги в "искусство".
Так и тут, сам у себя покупает, в надежде на залётного лохвестора
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 18:41

где-то вычитал про суть этого цифрового чуда:
"представь, что у тебя есть жена, ее имеют все подряд и ты ничего с этим не можешь сделать, зато у тебя есть свидетельство о браке - это NFT" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 19:21

Я вижу, что мир уже почти созрел для принятия моей революционной идеи!

СОКСКОИН!!!
Каждый день я майню 1 пару грязных носков и продаю их за охреллион долларов! Зашита от подделки на уровне ДНК, эмиссия строго ограничена естественными факторами, не требуется электроэнергия для майнинга и проведения транзакций. В случае роста курса до >2 охреллионов долларов за пару возможен форк на левые и правые и сплит на полоски/волокна. Ограниченное предложение для участников форума! Для участия в ICO - запись через ЛС.
Gastarbaiter
 
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