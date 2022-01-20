Які дрова найкраще підходять для опалення.
Дивися повний текст Опалення дровами: скільки коштуватиме і які деревні породи вибрати.
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Додано: Нед 23 січ, 2022 18:14
Опалення дровами: скільки коштуватиме і які деревні...
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Дивися повний текст Опалення дровами: скільки коштуватиме і які деревні породи вибрати.
Додано: Нед 23 січ, 2022 22:57
Вообще,судя по вони на окраинах Киева, выгоднее всего отапливаться мусором.
2021 год, собираемся на Марс. А тут такая тема: какими дровами выгоднее отапливать... Это ПЦ комрады.
Додано: Нед 23 січ, 2022 23:12
airmax78, а кто-то сомневался, что "
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