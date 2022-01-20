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Опалення дровами: скільки
коштуватиме і які деревні...

Опалення дровами: скільки коштуватиме і які деревні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 18:14

Опалення дровами: скільки коштуватиме і які деревні...

Пропонуємо до обговорення:
Які дрова найкраще підходять для опалення.

Дивися повний текст Опалення дровами: скільки коштуватиме і які деревні породи вибрати.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 22:57

Вообще,судя по вони на окраинах Киева, выгоднее всего отапливаться мусором.
2021 год, собираемся на Марс. А тут такая тема: какими дровами выгоднее отапливать... Это ПЦ комрады.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 23:12

airmax78, а кто-то сомневался, что "Катали мы ваше солнце" - это не сказка? :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 00:07

Re: Опалення дровами: скільки коштуватиме і які деревні...

  airmax78 написав:собираемся на Марс. А тут такая тема: какими дровами выгоднее отапливать... Это ПЦ комрады.

Данці про Марс нічого не чули. :lol:
А горді (дурні чи багаті?) українці краще російським газом та австралійським вугіллям купленим за валюту (кредити?) будуть опалювати

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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 08:25

Породы нужно выбрать те, которые можно с3,14здить в ближайшем лесу, ибо если покупать колотые дрова зилами по объявлению, теряется экономическая целесообразность по сравнению с газом по 8. Не, ну можно, конечно купить чурками метровками в лесхозе, но пока их перетаскаешь, перепилишь, переколешь, то разницу по цене с газом вкинешь в спину
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 10:04

Вы чо? А подвоз - вывоз плюс работать дома кочегаром? Лучше газа, только атомные батареи, которые ещё не придумали.
sokolov220v
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 10:29

Хороший котел вони, дыма и пепла дает очень мало, но дровами топлю после -5 мороза т.к. электрики и газа идет больше, и то днем, ночью надо спать спокойно.
tvd4
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 11:18

  sokolov220v написав:Лучше газа, только атомные батареи, которые ещё не придумали.

Не то, чтобы совсем не придумали. Есть на 10 МВт. Пытаются сделать и на 1 МВт. На один дом, если в нём не держать громадную майнинговую ферму, жирновато, но на посёлок уже может быть решением. Только боюсь, что для Украины TCO будет больше, чем закупка дров и все движения по обслуживанию дровяного котла. И традиционный вопрос по регулированию мощности.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:19

а что делать...21век, возвращаемся к дровам)))
noxfox70
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:54

  noxfox70 написав:а что делать...21век, возвращаемся к дровам)))

Кстати, а в этом разве есть что-то плохое? Деревянные дома сейчас тоже в моде.
moveton
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