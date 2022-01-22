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Як ФОПам подати річну
декларацію в «Дії» (відео)

Як ФОПам подати річну декларацію в «Дії» (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 12:56

Як ФОПам подати річну декларацію в «Дії» (відео)

Пропонуємо до обговорення:
ФОПи 1-3 групи зможуть подати річну декларацію у застосунку "Дія".

Дивися повний текст Як ФОПам подати річну декларацію в «Дії» (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 12:56

У меня пришел ответ что не принята налоговой
Хотя хз что там не правильного может быть
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Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус... :lol:
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 14:45

PUnder если через "кабинет" на сайте налоговой, то да, лучше утром в будни отправить. Там же отчет состоит из налоговой части и пенсионной. Одна может быть принята, а ПФУ, например, глюкнул - тогда приходит ответ о непринятии, т.к. "весь пакет не прошел". Делал так 3 попытки (выходные, будни под вечер) и потом понял суть :)
AriMax
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 16:04

  AriMax написав:PUnder если через "кабинет" на сайте налоговой, то да, лучше утром в будни отправить. Там же отчет состоит из налоговой части и пенсионной. Одна может быть принята, а ПФУ, например, глюкнул - тогда приходит ответ о непринятии, т.к. "весь пакет не прошел". Делал так 3 попытки (выходные, будни под вечер) и потом понял суть :)

Спасибо. Буду завтра пробовать с утра. Хотя раньше подавал вроде проходили. Уникальная система :)
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 11:10

В нас нарід не навчається, так і продовжує товктись по граблях, причому одних й тих самих.
Витоку персональних даних було замало, так подавайте звіти до податкової - а завтра шукайти їх у інтернеті.
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 11:15

краще дію не використовувати
через неї хакери крадуть дані людей і продають в інтернеті
greenozon
 
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