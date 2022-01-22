ФОПи 1-3 групи зможуть подати річну декларацію у застосунку "Дія".
Дивися повний текст Як ФОПам подати річну декларацію в «Дії» (відео).
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Додано: Пон 24 січ, 2022 12:56
Як ФОПам подати річну декларацію в «Дії» (відео)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як ФОПам подати річну декларацію в «Дії» (відео).
Додано: Пон 24 січ, 2022 12:56
У меня пришел ответ что не принята налоговой
Хотя хз что там не правильного может быть
Оформлял на выходных, вечером :) где-то читал что надо до обеда посылать в рабочие дни
Додано: Пон 24 січ, 2022 14:45
PUnder если через "кабинет" на сайте налоговой, то да, лучше утром в будни отправить. Там же отчет состоит из налоговой части и пенсионной. Одна может быть принята, а ПФУ, например, глюкнул - тогда приходит ответ о непринятии, т.к. "весь пакет не прошел". Делал так 3 попытки (выходные, будни под вечер) и потом понял суть
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