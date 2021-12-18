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Мета НБУ - скоротити
непрацюючі кредити до 10%

Мета НБУ - скоротити непрацюючі кредити до 10%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:14

Мета НБУ - скоротити непрацюючі кредити до 10%

Пропонуємо до обговорення:
Про це на форумі «2022 – настав час кредитувати» сказав голова Національного банку Кирило Шевченко.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:14

их просто спишут,а должников простят)))
noxfox70
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 15:17

  noxfox70 написав:их просто спишут,а должников простят)))

Цель конечно НБУ заявляет хорошую, и скорее недостижимую. Но процесс будет именно как в цитате. Он впринципе и сейчас так идёт
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 22:02

Мертвые кредиты банки спишут или отдадут за копейки коллекторам.. ну а с должниками начнётся длительная и нудная" претензионная" работа,которая,обычно, ничем положительным не заканчивается. Долги не возвращаются!
kontax77
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