Про це на форумі «2022 – настав час кредитувати» сказав голова Національного банку Кирило Шевченко.
Дивися повний текст Мета НБУ - скоротити непрацюючі кредити до 10%.
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Додано: Пон 24 січ, 2022 13:14
Мета НБУ - скоротити непрацюючі кредити до 10%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мета НБУ - скоротити непрацюючі кредити до 10%.
Додано: Пон 24 січ, 2022 15:17
Додано: Пон 24 січ, 2022 22:02
Мертвые кредиты банки спишут или отдадут за копейки коллекторам.. ну а с должниками начнётся длительная и нудная" претензионная" работа,которая,обычно, ничем положительным не заканчивается. Долги не возвращаются!
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