Информационный сервис для просмотра коммуналки
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 24 січ, 2022 13:20
Запилил на досуге очередной сервис:
Коммуналка
Показывает текущие платежи за коммуналку по конкретной квартире на основаниии её Id в системе Герц/ЕРЦ.
Сервис работает только для городов с системой "Единая Квитанция": Киев, Одесса, Харьков. Id - идентификатор квартиры в системе. Киев - до 10 цифр, Одесса - 20, Харьков - 9. Ищите его в своих платёжках. Если в вашем городе работает сервис "Единая Квитанция" - пишите, желательно с тестовым Id. Представленные данные - это всего лишь информация к размышлению. Ни в коем случае не руководство к действию. Кому, куда и сколько платить - решать вам и только вам. Если в таблице не видна строка заголовка или не работает сортировка - отключите блокировщик рекламы, а лучше - добавьте сайт в его исключения. Если вы не параноик, конечно )
mustbe
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Додано: Сер 26 січ, 2022 12:44
Q. Где найти идентификатор квартиры ?
A. В квитанции:
mustbe
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Додано: Суб 17 гру, 2022 12:44
Починил сервис.
Всё рано или поздно ломается, приходится следить и чинить
mustbe
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Додано: Сер 11 січ, 2023 13:00
здається знов поламалось ...
lamal
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Додано: Сер 11 січ, 2023 21:54
У меня вместо Киева по ид номеру Одессу показывает...
тарасов
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Додано: Чет 12 січ, 2023 07:56
Это донор поломался (Изя). После праздников у них поплыла база ид.
Теперь ид привязаны к левым адресам. Ждём когда проспятся
mustbe
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Додано: Чет 12 січ, 2023 09:37
mustbe написав:
Это донор поломался (Изя). После праздников у них поплыла база ид.
Теперь ид привязаны к левым адресам.
Ждём когда проспятся
но банки то по id нормально тянут и проходит в кабинетах поставщиков
Вот пумбой пару дней оплачиваю Киев.
А в сервисе тянет id кривой
Мизантрóп
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Додано: Чет 12 січ, 2023 09:42
Мизантрóп написав: mustbe написав:
Это донор поломался (Изя). После праздников у них поплыла база ид.
Теперь ид привязаны к левым адресам.
Ждём когда проспятся
но банки то по id нормально тянут и проходит в кабинетах поставщиков
Вот пумбой пару дней оплачиваю Киев
Поплыла база именно у Изи.
Коммуналка в Киеве по ид
Надо писать/звонить ему
mustbe
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Додано: Чет 12 січ, 2023 09:50
они наверное еще и портмоне тянут,а тут ток изи апи
Мизантрóп
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Додано: Чет 12 січ, 2023 11:22
mustbe написав:
Это донор поломался (Изя). После праздников у них поплыла база ид.
Теперь ид привязаны к левым адресам.
Ждём когда проспятся
я так і думав , що проблема на боці донора )) почекаєм )
lamal
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