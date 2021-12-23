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Постановка жінок на військовий
облік: Міноборони змінило...

Постановка жінок на військовий облік: Міноборони змінило...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 18:02

Постановка жінок на військовий облік: Міноборони змінило...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство оборони України розробило нову редакцію наказу про взяття на військовий облік жінок. Документ направили на узгодження в МВС, СБУ та Службу зовнішньої розвідки України.

Дивися повний текст Постановка жінок на військовий облік: Міноборони змінило перелік спеціальностей та професій.
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14 и 6 против 200 и 35..."и сдается мне, что люди врут..." (С)
Dikoy
 
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