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В Україні хочуть запровадити
посімейне декларування: як...

В Україні хочуть запровадити посімейне декларування: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 13:23

В Україні хочуть запровадити посімейне декларування: як...

Пропонуємо до обговорення:
За бажанням будь-яка сім'я зможе заповнити декларацію за всіх, хто разом із ними проживає.

Дивися повний текст В Україні хочуть запровадити посімейне декларування: як це працюватиме.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 13:23

Очень смешно , пенсионер не получающий дохода , платит ипотеку и т.д. , так шутить в КВН нужно...
breakingobsession
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 13:45

так чого ж - практично всі владоможці мають переписане майно на своїх літніх батьків - дідів. От і шукають можливість - які б податки ще не сплачувати :)
nick_verbovskiy
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