За бажанням будь-яка сім'я зможе заповнити декларацію за всіх, хто разом із ними проживає.
Дивися повний текст В Україні хочуть запровадити посімейне декларування: як це працюватиме.
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Додано: Вів 25 січ, 2022 13:23
В Україні хочуть запровадити посімейне декларування: як...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні хочуть запровадити посімейне декларування: як це працюватиме.
Додано: Вів 25 січ, 2022 13:23
Очень смешно , пенсионер не получающий дохода , платит ипотеку и т.д. , так шутить в КВН нужно...
Додано: Вів 25 січ, 2022 13:45
так чого ж - практично всі владоможці мають переписане майно на своїх літніх батьків - дідів. От і шукають можливість - які б податки ще не сплачувати :)
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