RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні пропонують запровадити
сімейне оподаткування:...

В Україні пропонують запровадити сімейне оподаткування:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 16:32

страховые выплаты оказывается это доход )))) "люди которые должны принимать таблетки - принимают законы"
aleksm1980
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 28.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 16:39

А воровать деньги не пробовали? Деньги надо использовать по назначению, то есть на благо налогоплательщиков.
krylow_serg
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 01.08.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 16:43

В первую очередь отчитываться будут депутаты про свои доходы перед электоратом.
natali_com
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 08.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 16:59

Это когда нибудь закончится?!!! Налог на кота и собаку ещё нужно ввести. А за попугая и аквариум ещё и коммуналку давайте отдельно платить.
work_rest_post
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 04.10.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 17:09

  natali_com написав:В первую очередь отчитываться будут депутаты про свои доходы перед электоратом.

Ни перед кем они не отчитывались и отчитываться не будут. Столько комментов от недовольных новорегов, а в итоге все утрутся и заплатят. ФОПам уже дали понять, где их место.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1953
З нами з: 14.04.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 406 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 17:40

А кошку тоже вносить, могу частями мышей налог платить😁😁😁😁
ivan1009siv
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 28.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:35

Бред. Ужас. Кошмар!!!
tatiananikoliuk1987
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 28.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Карантин в Україні можуть скасувати. Ляшко назвав умову
R2 » П'ят 28 січ, 2022 14:08
3 207
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 січ, 2022 22:03
Sanyok77
Військовий збір та ЄСВ пропонують скасувати, замість них... 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 27 січ, 2022 17:07
30 2015
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 січ, 2022 21:47
vt313
ПФУ назвав кількість пенсіонерів в Україні 1, 2
R2 » Чет 27 січ, 2022 16:10
19 1139
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 січ, 2022 16:54
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (760)
28.01.2022 22:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.