RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15225152261522715228
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 15:54

  UA написав:Скільки секунд москальській літак перебував в повітряному просторі Туреччини?
2 сек.
...
Евро лузери

ще один накидувач :D

його там свідомо чекали, коли було прийнято рішення провчити. а до цього руські цей клаптик не знаю скільки разів пролітали...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9913
З нами з: 29.09.19
Подякував: 782 раз.
Подякували: 1653 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 15:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

оце теж доволі серйозна проблема
«Гребуть людей із сіл та невеликих міст». Білецький заявив про несправедливу мобілізацію в Україні та зловживання бронюваннями
Білецький заявив, що нерівність у підходах до мобілізації безпосередньо впливає на мотивацію людей йти до армії. Він зазначив, що проблема полягає не у фінансових відмінностях, а у відчутті несправедливості: одних забирають на фронт, а інші залишаються в тилу.

«Це не соціальна нерівність — у тебе багато грошей, у мене мало грошей. Це одна справа. Неприємно, але що ж поробиш. А тут інша справа. Цю категорію забирають і вона думає, я буду проливати кров, ти не будеш проливати. Це набагато більша несправедливість», — заявив військовий.

Він вважає, що в Україні надто багато людей користуються бронюванням, адже, за його словами, значна частина цих людей належить до категорій, які не мають стосунку ні до критичної інфраструктури, ні до громадського транспорту, ні до оборонної промисловості.

«Давайте знову таки прямо казати: цю бронь купили або ці люди, або їхні фірми», — заявив Білецький.

але якщо уважно подивитися до наших критиків мобілізації - то там кожен другий, якщо не кожен перший - з тих, про кого стаття 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9913
З нами з: 29.09.19
Подякував: 782 раз.
Подякували: 1653 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 16:09

  Shaman написав:оце теж доволі серйозна проблема
«Гребуть людей із сіл та невеликих міст». Білецький заявив про несправедливу мобілізацію в Україні та зловживання бронюваннями
Білецький заявив, що нерівність у підходах до мобілізації безпосередньо впливає на мотивацію людей йти до армії. Він зазначив, що проблема полягає не у фінансових відмінностях, а у відчутті несправедливості: одних забирають на фронт, а інші залишаються в тилу.

«Це не соціальна нерівність — у тебе багато грошей, у мене мало грошей. Це одна справа. Неприємно, але що ж поробиш. А тут інша справа. Цю категорію забирають і вона думає, я буду проливати кров, ти не будеш проливати. Це набагато більша несправедливість», — заявив військовий.

Він вважає, що в Україні надто багато людей користуються бронюванням, адже, за його словами, значна частина цих людей належить до категорій, які не мають стосунку ні до критичної інфраструктури, ні до громадського транспорту, ні до оборонної промисловості.

«Давайте знову таки прямо казати: цю бронь купили або ці люди, або їхні фірми», — заявив Білецький.

але якщо уважно подивитися до наших критиків мобілізації - то там кожен другий, якщо не кожен перший - з тих, про кого стаття 8)

Зазвичай навпаки - ярі нафронтники до останньої верби і кордонів 1991 року - чи заброньовані, чи з "не тим ВОСом", чи просто блатні.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10176
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1471 раз.
Подякували: 1876 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 16:20

Щось сьогодні всі кусають собі хвоста!Виходять на самих себе

  Shaman написав:оце теж доволі серйозна проблема
«Гребуть людей із сіл та невеликих міст». Білецький заявив про несправедливу мобілізацію в Україні та зловживання бронюваннями
Білецький заявив, що нерівність у підходах до мобілізації безпосередньо впливає на мотивацію людей йти до армії. Він зазначив, що проблема полягає не у фінансових відмінностях, а у відчутті несправедливості: одних забирають на фронт, а інші залишаються в тилу.

«Це не соціальна нерівність — у тебе багато грошей, у мене мало грошей. Це одна справа. Неприємно, але що ж поробиш. А тут інша справа. Цю категорію забирають і вона думає, я буду проливати кров, ти не будеш проливати. Це набагато більша несправедливість», — заявив військовий.

Він вважає, що в Україні надто багато людей користуються бронюванням, адже, за його словами, значна частина цих людей належить до категорій, які не мають стосунку ні до критичної інфраструктури, ні до громадського транспорту, ні до оборонної промисловості.

«Давайте знову таки прямо казати: цю бронь купили або ці люди, або їхні фірми», — заявив Білецький.

але якщо уважно подивитися до наших критиків мобілізації - то там кожен другий, якщо не кожен перший - з тих, про кого стаття 8)

Так це і про тебе стаття в тому числі! :lol:
Ладно там я - вже і відвоював 3роки, та і киця моя - реально хвора.
Але ж ти???! :wink:
Як так?© :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8671
З нами з: 18.03.21
Подякував: 291 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 16:23

  Shaman написав:оце теж доволі серйозна проблема
«Гребуть людей із сіл та невеликих міст». Білецький заявив про несправедливу мобілізацію в Україні та зловживання бронюваннями
Білецький заявив, що нерівність у підходах до мобілізації безпосередньо впливає на мотивацію людей йти до армії. Він зазначив, що проблема полягає не у фінансових відмінностях, а у відчутті несправедливості: одних забирають на фронт, а інші залишаються в тилу.

«Це не соціальна нерівність — у тебе багато грошей, у мене мало грошей. Це одна справа. Неприємно, але що ж поробиш. А тут інша справа. Цю категорію забирають і вона думає, я буду проливати кров, ти не будеш проливати. Це набагато більша несправедливість», — заявив військовий.

Він вважає, що в Україні надто багато людей користуються бронюванням, адже, за його словами, значна частина цих людей належить до категорій, які не мають стосунку ні до критичної інфраструктури, ні до громадського транспорту, ні до оборонної промисловості.

«Давайте знову таки прямо казати: цю бронь купили або ці люди, або їхні фірми», — заявив Білецький.

але якщо уважно подивитися до наших критиків мобілізації - то там кожен другий, якщо не кожен перший - з тих, про кого стаття 8)


Зараз розганяється оце іпсо:
https://www.instagram.com/info_puls25/reel/DO57ruqCurC/
Що людей не вистачає, бо вони швидко закінчуються.
detroytred
 
Повідомлень: 25591
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 16:26

Стосовно примусової хвилини мовчання.
Є цитата з одної книжки. Вгадайте якої (підказка - у назві тільки 4 цифри)
«На вулицях було тихо, люди йшли, не подаючи виду, що щось відбувається. Раптом пролунав сигнал, і всі піднімалися з місць і прямували до екрана. У цей момент ніхто не мав права відводити погляд або сумніватися в тому, що робить. Кожен був зобов’язаний брати участь, кожен мусив проявляти емоції, передбачені Партією».
Letusrock
 
Повідомлень: 2697
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 16:27

  Shaman написав:оце теж доволі серйозна проблема
«Гребуть людей із сіл та невеликих міст». Білецький заявив про несправедливу мобілізацію в Україні та зловживання бронюваннями
Білецький заявив, що нерівність у підходах до мобілізації безпосередньо впливає на мотивацію людей йти до армії. Він зазначив, що проблема полягає не у фінансових відмінностях, а у відчутті несправедливості: одних забирають на фронт, а інші залишаються в тилу.

«Це не соціальна нерівність — у тебе багато грошей, у мене мало грошей. Це одна справа. Неприємно, але що ж поробиш. А тут інша справа. Цю категорію забирають і вона думає, я буду проливати кров, ти не будеш проливати. Це набагато більша несправедливість», — заявив військовий.

Він вважає, що в Україні надто багато людей користуються бронюванням, адже, за його словами, значна частина цих людей належить до категорій, які не мають стосунку ні до критичної інфраструктури, ні до громадського транспорту, ні до оборонної промисловості.

«Давайте знову таки прямо казати: цю бронь купили або ці люди, або їхні фірми», — заявив Білецький.

але якщо уважно подивитися до наших критиків мобілізації - то там кожен другий, якщо не кожен перший - з тих, про кого стаття 8)


туфта...
до прикладу із Лємберга гребуть скажено
причому вулиці - це вчорашній день
трц, паркінги, сто, території підприємств, мийки, спортзали-йде шалене полювання
jump
 
Повідомлень: 5053
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 16:28

  Letusrock написав:Стосовно примусової хвилини мовчання.
Є цитата з одної книжки. Вгадайте якої (підказка - у назві тільки 4 цифри)
«На вулицях було тихо, люди йшли, не подаючи виду, що щось відбувається. Раптом пролунав сигнал, і всі піднімалися з місць і прямували до екрана. У цей момент ніхто не мав права відводити погляд або сумніватися в тому, що робить. Кожен був зобов’язаний брати участь, кожен мусив проявляти емоції, передбачені Партією».

В Ужгороді вже бʼють , якщо не дотримуватись?
Hotab
 
Повідомлень: 16421
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2493 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 16:33

Киеву следует согласиться на соглашения по урегулированию войны в Украине, — Рубио

Госсекретарь США также допустил, что США могут в какой-то момент прекратить содействовать урегулированию войны в Украине
Xenon
 
Повідомлень: 5524
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 16:35

Я - за чесність/справедливість!

  jump написав:туфта...
до прикладу із Лємберга гребуть скажено
причому вулиці - це вчорашній день
трц, паркінги, сто, території підприємств, мийки, спортзали-йде шалене полювання
О, а я тільки хотів запитати - чи в місті Лева мобілізацію "поставили на паузу"?
Бо в червні і липні - я натрапляв на тцк двічі на місяць, а вже в серпні і от вересень добігає кінця - то ніде їх не бачив?
Хоч на роботу їжджу/ходжу, як і ходив раніше!
Так само і в ТРСК Спартак, як і в атб - ходжу або щодня, або через день!

Дивно - де ви так часто їх бачите?
Чи то знайомі розказують ?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8671
З нами з: 18.03.21
Подякував: 291 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
  #<1 ... 15225152261522715228
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Xenon і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 127376
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 313370
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 998303
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9753)
23.09.2025 16:06
ПУМБ (6735)
23.09.2025 15:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.