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ВсеМОЖУ від ПУМБ - найкраща
кредитна картка 2021 за...

ВсеМОЖУ від ПУМБ - найкраща кредитна картка 2021 за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 21:43

ВсеМОЖУ від ПУМБ - найкраща кредитна картка 2021 за...

Пропонуємо до обговорення:
За версією рейтингу Prostobank Awards «Найкращі банківські продукти 2021 року» компанії «Простобанк Консалтинг» кредитна картка Першого Українського Міжнародного Банку (ПУМБ) всеМОЖУ отримала золото у номінації «Кредитні картки».

Дивися повний текст ВсеМОЖУ від ПУМБ - найкраща кредитна картка 2021 за версією Prostobank Awards.
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Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 21:43

Уже давным-давно нет бесплатного снятия кредитных средств)))
ukrmvs
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Модератори: Ірина_, Модератор

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