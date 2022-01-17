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34,8 млрд: ФОПи сплатили
найбільшу за 5 років суму...

34,8 млрд: ФОПи сплатили найбільшу за 5 років суму...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 11:30

34,8 млрд: ФОПи сплатили найбільшу за 5 років суму...

Пропонуємо до обговорення:
Ця цифра є рекордною за п’ять років.

Дивися повний текст 34,8 млрд: ФОПи сплатили найбільшу за 5 років суму єдиного податку (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 11:30

Гетманцев был помощником ныне подсанкционного Сивковича. Как и многие слуги режима Януковича. На манеже все теже...
Зеленский = Порошенко=Янукович, Гетманцев = Азаров...
tovpautov
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