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Розрахунки через IBAN: Гетманцев
пояснив, чи потрібно...

Розрахунки через IBAN: Гетманцев пояснив, чи потрібно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 12:55

Розрахунки через IBAN: Гетманцев пояснив, чи потрібно...

Пропонуємо до обговорення:
Касові апарати можна не використовувати у разі розрахунків через IBAN.

Дивися повний текст Розрахунки через IBAN: Гетманцев пояснив, чи потрібно використовувати РРО.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 12:55

Чтобы вы понимали, рро с нас требует Запад.
А наши нижеплинтусные лакеи все исполняют.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 12:59

  p_a_l написав:Чтобы вы понимали, рро с нас требует Запад.
А наши нижеплинтусные лакеи все исполняют.


так если не выполнят, на них компромат вывалят и дело заведут.
Вы видите вариант как это можно исправить?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 13:22

  Цитрин написав:Вы видите вариант как это можно исправить?

То что можно было в 13-14-м сейчас уже вне закона. Двойные стандарты.
Вчерашние события подтверждают это.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 13:32

  p_a_l написав:Чтобы вы понимали, рро с нас требует Запад.
А наши нижеплинтусные лакеи все исполняют.


РРО, "чтобы Вы понимали", даже не в первой 100 требований Запада, но "нижеплинтусные" выполняют его первым.
ХотяРРО, по- требованию Запада, - средство контроля доходов. Никто не требует вводить в чек туевую кучу не нужной информации и штрафовать, если в чеке отсутствуют секунды. Никто не требует ведения товарных остатков и контроля кодов ЗЭД и многого другого.
Как не требует приминения РРО при расчетах карточками и этих идиотских "пояснений" Гетьманцева: деньги безналично поступили на счет- они уже отображаются для контроля налоговой- нахер нужно РРО???
Cris
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 14:05

  Cris написав:///
Как не требует приминения РРО при расчетах карточками и этих идиотских "пояснений" Гетьманцева: деньги безналично поступили на счет- они уже отображаются для контроля налоговой- нахер нужно РРО???

Для контроля расходов, естественно. Или вы как-то по-другому это делать предлагаете?
_hunter
 
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