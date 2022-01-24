Касові апарати можна не використовувати у разі розрахунків через IBAN.
Дивися повний текст Розрахунки через IBAN: Гетманцев пояснив, чи потрібно використовувати РРО.
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Додано: Чет 27 січ, 2022 12:55
Розрахунки через IBAN: Гетманцев пояснив, чи потрібно...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розрахунки через IBAN: Гетманцев пояснив, чи потрібно використовувати РРО.
Додано: Чет 27 січ, 2022 12:55
Чтобы вы понимали, рро с нас требует Запад.
А наши нижеплинтусные лакеи все исполняют.
Додано: Чет 27 січ, 2022 12:59
Додано: Чет 27 січ, 2022 13:22
Додано: Чет 27 січ, 2022 13:32
РРО, "чтобы Вы понимали", даже не в первой 100 требований Запада, но "нижеплинтусные" выполняют его первым.
ХотяРРО, по- требованию Запада, - средство контроля доходов. Никто не требует вводить в чек туевую кучу не нужной информации и штрафовать, если в чеке отсутствуют секунды. Никто не требует ведения товарных остатков и контроля кодов ЗЭД и многого другого.
Как не требует приминения РРО при расчетах карточками и этих идиотских "пояснений" Гетьманцева: деньги безналично поступили на счет- они уже отображаются для контроля налоговой- нахер нужно РРО???
Додано: Чет 27 січ, 2022 14:05
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