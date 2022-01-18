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В ОП заявили, що Україна
хоче сформувати пакет...

В ОП заявили, що Україна хоче сформувати пакет...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 13:49

В ОП заявили, що Україна хоче сформувати пакет...

Пропонуємо до обговорення:
Україна планує отримати кредитів на щонайменше 3 мільярди доларів для стабілізації фінансової системи.

Дивися повний текст В ОП заявили, що Україна хоче сформувати пакет фіндопомоги від партнерів у $3−5 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 13:49

Ага. дают - бери - бьют - беги. Хоть борзыми щенками..
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 14:05

Интересно, а как насчёт цифр, что только в 21м вывели в офшор более 10 ярдов$ с Украины ?
Kudrjavuy
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