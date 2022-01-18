Україна планує отримати кредитів на щонайменше 3 мільярди доларів для стабілізації фінансової системи.
Дивися повний текст В ОП заявили, що Україна хоче сформувати пакет фіндопомоги від партнерів у $3−5 млрд.
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Додано: Чет 27 січ, 2022 13:49
В ОП заявили, що Україна хоче сформувати пакет...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В ОП заявили, що Україна хоче сформувати пакет фіндопомоги від партнерів у $3−5 млрд.
Додано: Чет 27 січ, 2022 14:05
Интересно, а как насчёт цифр, что только в 21м вывели в офшор более 10 ярдов$ с Украины ?
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