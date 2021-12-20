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АРМА торік перерахувало
в бюджет 42 млн грн

АРМА торік перерахувало в бюджет 42 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 18:43

АРМА торік перерахувало в бюджет 42 млн грн

Пропонуємо до обговорення:
У 2021 році від продажу арештованих активів держбюджет отримав 41,8 млн грн, що майже втричі перевищило такі надходження у 2020 році (15,7 млн грн).

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