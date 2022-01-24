Через падіння курсу основних криптовалют, яке триває з листопада 2021 року, ринкова капіталізація всієї індустрії втратила майже півтрильйона доларів.
Дивися повний текст Bitcoin-мільярдери біднішають: скільки втратили 10 найбагатших криптобагатіїв.
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 07:06
Bitcoin-мільярдери біднішають: скільки втратили 10...
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Дивися повний текст Bitcoin-мільярдери біднішають: скільки втратили 10 найбагатших криптобагатіїв.
Додано: П'ят 28 січ, 2022 07:06
Вывод: миллиардеры - лохи! Лучше работать в магазине грузчиком, грузчики не теряют столько денег!
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