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Bitcoin-мільярдери біднішають:
скільки втратили 10...

Bitcoin-мільярдери біднішають: скільки втратили 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 07:06

Bitcoin-мільярдери біднішають: скільки втратили 10...

Пропонуємо до обговорення:
Через падіння курсу основних криптовалют, яке триває з листопада 2021 року, ринкова капіталізація всієї індустрії втратила майже півтрильйона доларів.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 07:06

Вывод: миллиардеры - лохи! Лучше работать в магазине грузчиком, грузчики не теряют столько денег!
Ferox
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Модератори: Ірина_, Модератор

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