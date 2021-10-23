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Світлана Якимова: нерухомість
Харкова у парадоксальному...

Світлана Якимова: нерухомість Харкова у парадоксальному...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 10:44

Світлана Якимова: нерухомість Харкова у парадоксальному...

Пропонуємо до обговорення:
Попри COVID-кризу та загальний економічний спад ціни житла демонстрували справжню впертість.

Дивися повний текст Світлана Якимова: нерухомість Харкова у парадоксальному 2021 році. Що буде далі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 10:44

Нет ничего парадоксального, процент по депо по доллару практически равен нулю, бизнеса идут слабо.
Поэтому по кассике в недвигу, а там пока надуется и хлопнет, фиксируется доходность.
rapyd777
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Модератори: Ірина_, Модератор

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