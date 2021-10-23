Попри COVID-кризу та загальний економічний спад ціни житла демонстрували справжню впертість.
Дивися повний текст Світлана Якимова: нерухомість Харкова у парадоксальному 2021 році. Що буде далі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 січ, 2022 10:44
Світлана Якимова: нерухомість Харкова у парадоксальному...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Світлана Якимова: нерухомість Харкова у парадоксальному 2021 році. Що буде далі.
Додано: П'ят 28 січ, 2022 10:44
Нет ничего парадоксального, процент по депо по доллару практически равен нулю, бизнеса идут слабо.
Поэтому по кассике в недвигу, а там пока надуется и хлопнет, фиксируется доходность.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 29 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|