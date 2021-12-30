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У податковій пояснили, хто з
ФОП має використовувати...

У податковій пояснили, хто з ФОП має використовувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 11:38

У податковій пояснили, хто з ФОП має використовувати...

Пропонуємо до обговорення:
В Державній Податковій службі пояснили, кому з ФОП необхідно вести облік товарних запасів.

Дивися повний текст У податковій пояснили, хто з ФОП має використовувати РРО/ПРРО.
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