Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ПриватБанк ПриватБанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 494495496497 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.2 5 81 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 10% 8 2- Погане. Некомпетентне. 15% 12 3- Задовільне. Хотілося б краще. 31% 25 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 25 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 11 Всього голосів : 81 Додано: П'ят 25 лип, 2025 01:16 Re: ПриватБанк Visky написав: Це нормально, що банк лімітує перекази між власними рахунками в банку? Це нормально, що банк лімітує перекази між власними рахунками в банку?

У Укрсиба на сайте открыто написано, что так. Видимо, в Привате тоже. А 200т рядовому пересичному, который не может принести справку на 200т ежемесячного дохода, гасить и не требуется. Откуда у него столько денег? У Укрсиба на сайте открыто написано, что так. Видимо, в Привате тоже. А 200т рядовому пересичному, который не может принести справку на 200т ежемесячного дохода, гасить и не требуется. Откуда у него столько денег? moveton

Повідомлень: 5768 З нами з: 23.03.18 Подякував: 65 раз. Подякували: 704 раз. Профіль 1 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 лип, 2025 02:31 moveton написав: Откуда у него столько денег? Откуда у него столько денег?

Продав малину - зараз саме сезон.



moveton написав: У Укрсиба на сайте открыто написано, что так. У Укрсиба на сайте открыто написано, что так.

На сайті у Укрсиба написано протилежне:



перекази фізичних осіб на власні картки чи рахунки в межах банку, в тому числі на власний рахунок фізичної особи для ведення підприємницької діяльності;

фізичної особи для ведення підприємницької діяльності; перекази фізичних осіб на рахунки фізичних осіб підприємців чи юридичних осіб, в межах банку та в інші банки;

перекази з поточних (в т.ч. карткових) рахунків на транзитні рахунки банку – погашення комісій, кредитів тощо. Перекази, на які НЕ поширюється ліміт: - зараз саме сезон.Нау Укрсиба написано протилежне: klug Повідомлень: 8844 З нами з: 18.08.14 Подякував: 371 раз. Подякували: 1240 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 лип, 2025 13:35 Visky написав: На КДВ зайшли кошти з погашення ОВДП, зробив переказ під 100т. в П24 на власну ж кредитку для погашення кред.боргу. Порадів, що переказ пройшов, бо раніше блокували двічи з перевіркою мене як в ГЕСТАПО, бо банк запитував про мене те, що я й не знав. Навіщо таке при переказі між власними рахунками в банку? Кажуть, для запобігання шахрайства. Запитую: як тут зшахраювати? Не знають, але перевіряють жорстко всі подробиці життя.

Але радів завчасно. З'явився напис: "Ви майже використали ліміт на перекази в цьому міс".

Це нормально, що банк лімітує перекази між власними рахунками в банку?

А якщо 200т. гасити? 100т. переказом + на 100т. просити касира зробити віртуальну видачу з КДВ і зарахування на кредитку? І то за шоколадку, мабуть, щоб не запитала: чи бронював готівку. А якщо більше 200т. погашати, то й за день не вийде лише оборотом ПБ закрити На КДВ зайшли кошти з погашення ОВДП, зробив переказ під 100т. в П24 на власну ж кредитку для погашення кред.боргу. Порадів, що переказ пройшов, бо раніше блокували двічи з перевіркою мене як в ГЕСТАПО, бо банк запитував про мене те, що я й не знав. Навіщо таке при переказі між власними рахунками в банку? Кажуть, для запобігання шахрайства. Запитую: як тут зшахраювати? Не знають, але перевіряють жорстко всі подробиці життя.Але радів завчасно. З'явився напис: "Ви майже використали ліміт на перекази в цьому міс".Це нормально, що банк лімітує перекази між власними рахунками в банку?А якщо 200т. гасити? 100т. переказом + на 100т. просити касира зробити віртуальну видачу з КДВ і зарахування на кредитку? І то за шоколадку, мабуть, щоб не запитала: чи бронював готівку. А якщо більше 200т. погашати, то й за день не вийде лише оборотом ПБ закрити

З є підтримки гаситься без проблем. З Кдв дивно, але якщо так, то можна безкомісно на приват вклад, а тоді зняти на кредитку. З є підтримки ішов у касу без шоколадки і оформляв зняття та поповнення того ж приват вкладу.

Щодо ліміту в п 24 на перекази не знайшов де подивитись залишок. З є підтримки гаситься без проблем. З Кдв дивно, але якщо так, то можна безкомісно на приват вклад, а тоді зняти на кредитку. З є підтримки ішов у касу без шоколадки і оформляв зняття та поповнення того ж приват вкладу.Щодо ліміту в п 24 на перекази не знайшов де подивитись залишок. Ой+

Повідомлень: 7035 З нами з: 19.04.12 Подякував: 109 раз. Подякували: 1116 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 лип, 2025 06:50 Re: ПриватБанк Hotab написав: Приват хіба обмежує кількість пристроїв, до яких можна привʼязати одну карту? Приват хіба обмежує кількість пристроїв, до яких можна привʼязати одну карту? Google точно може.

Під час додавання чужої картки може обмежити обліковий запис для платежів і запити документи. Питання можна вирішити протягом, як кількох днів, так і місяць чекати...



ramzes4 написав: Дружина оформлює КДВ + приват-вклад + у відділенні довіреність до вкладу на чоловіка. Дружина оформлює КДВ + приват-вклад + у відділенні довіреність до вкладу на чоловіка. Активація картки на довірену особу необхідно зробити довіреній особі в банкоматі Привату (це було раніше, зараз не знаю як це). Google точно може.Під час додавання чужої картки може обмежити обліковий запис для платежів і запити документи. Питання можна вирішити протягом, як кількох днів, так і місяць чекати...Активація картки на довірену особу необхідно зробити довіреній особі в банкоматі Привату (це було раніше, зараз не знаю як це). Howl

Повідомлень: 6344 З нами з: 08.03.18 Подякував: 580 раз. Подякували: 1137 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 494495496497 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_