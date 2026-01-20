RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 522523524525

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
12
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 23:08

Подскажите, когда крайний срок продажи ОВГЗ в привате? Пятница или понедельник перед средой погашения?
asti
 
Повідомлень: 4595
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 763 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 09:47

candidat, ось є інфа по цьому на сайті НБУ.
andriy_z
 
Повідомлень: 123
З нами з: 05.03.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 20:47

  candidat написав:Подскажите, есть банкоматы других банков, которые выдают по чужим картам по 20 тысяч грн раз в три часа (или что-то в этом роде), как банкоматы Привата и Ощада?

Минутка оффтопа: сейчас в тарифах КДВ вот так:

Суму видачі готівки в банкоматах ПриватБанку (Україна) обмежено -- не більше 40 000 грн (протягом 3 годин)*
*Для деяких категорій клієнтів ліміт залишається - 20 000 грн протягом 3 годин згідно з вимогами фінансового моніторингу
https://privatbank.ua/platezhnie-karty/karta-dlia-viplat

(не проверял, просто принёс апдейт)
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 471
З нами з: 13.06.16
Подякував: 77 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 11:11

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

ПриватБанк змінює тарифи для активних ФОПів з 2026 року
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6371
З нами з: 25.01.06
Подякував: 82 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
 
