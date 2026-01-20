|
ПриватБанк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 січ, 2026 23:08
Подскажите, когда крайний срок продажи ОВГЗ в привате? Пятница или понедельник перед средой погашения?
asti
Повідомлень: 4595
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 763 раз.
Додано: Суб 17 січ, 2026 09:47
candidat
, ось є інфа по цьому на сайті НБУ
.
andriy_z
Повідомлень: 123
З нами з: 05.03.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 18 раз.
Додано: Суб 17 січ, 2026 20:47
candidat написав:
Подскажите, есть банкоматы других банков, которые выдают по чужим картам по 20 тысяч грн раз в три часа (или что-то в этом роде), как банкоматы Привата и Ощада?
Минутка оффтопа: сейчас в тарифах КДВ вот так:
Суму видачі готівки в банкоматах ПриватБанку (Україна) обмежено -- не більше 40 000 грн (протягом 3 годин)*
https://privatbank.ua/platezhnie-karty/karta-dlia-viplat
*Для деяких категорій клієнтів ліміт залишається - 20 000 грн протягом 3 годин згідно з вимогами фінансового моніторингу
(не проверял, просто принёс апдейт)
Driver
Повідомлень: 471
З нами з: 13.06.16
Подякував: 77 раз.
Подякували: 29 раз.
Додано: Вів 20 січ, 2026 11:11
Модератор
- Модератор Форуму
Повідомлень: 6371
З нами з: 25.01.06
Подякував: 82 раз.
Подякували: 440 раз.
