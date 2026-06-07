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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 537538539540

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 86
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
10
2- Погане. Некомпетентне.
16%
14
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
12
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 13:53

  fedor_345 написав:Ой+ не можу зрозуміти - як за рахунок КЛ можна придбати ОВДП? Можете пояснити

Тобто?
В Приваті просто взяти і таки купити ті обліжки, оплативши їх Уні з КЛ.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 15:53

Треба певно у підтримку писати, щоб консиліум спеціальних спеціалістів детально розглянув цей кейс.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 09:58

Amethyst вже знайшов відповідь - таки можна.
fedor_345
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 13:11

Вже скоро 9 місяців, як Приват зменшив кредитний ліміт до нуля, і всі спроби повернути хоч щось ні до чого не призводять.
Таке враження, що заробив десь "чорну мітку" у банку, де був клієнтом з 2014 року (якщо не раніше).
Є якісь варіанти покращити? Ліміт потрібен виключно під акції з кешбеком від Привіту, іноді цікаві варіанти трапляються.

З кредитною історією та рейтингом все чудово, адекватні банки лише підвищують кредитний ліміт, а ось Приват... сумно.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 13:13

  Искатель написав:Вже скоро 9 місяців, як Приват зменшив кредитний ліміт до нуля, і всі спроби повернути хоч щось ні до чого не призводять.
Таке враження, що заробив десь "чорну мітку" у банку, де був клієнтом з 2014 року (якщо не раніше).
Є якісь варіанти покращити? Ліміт потрібен виключно під акції з кешбеком від Привіту, іноді цікаві варіанти трапляються.

З кредитною історією та рейтингом все чудово, адекватні банки лише підвищують кредитний ліміт, а ось Приват... сумно.

Особистий досвід. УБКІ десь 390..400 постійно
Купив у нього обліжек на 50К на рік і через півроку таки дали ліміт 5К, а ще через 2 міс підняли до 15К
...а так жив років 5 без ліміту :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 13:32

  Amethyst написав:
  Искатель написав:Вже скоро 9 місяців, як Приват зменшив кредитний ліміт до нуля, і всі спроби повернути хоч щось ні до чого не призводять.
Таке враження, що заробив десь "чорну мітку" у банку, де був клієнтом з 2014 року (якщо не раніше).
Є якісь варіанти покращити? Ліміт потрібен виключно під акції з кешбеком від Привіту, іноді цікаві варіанти трапляються.

З кредитною історією та рейтингом все чудово, адекватні банки лише підвищують кредитний ліміт, а ось Приват... сумно.

Особистий досвід. УБКІ десь 390..400 постійно
Купив у нього обліжек на 50К на рік і через півроку таки дали ліміт 5К, а ще через 2 міс підняли до 15К
...а так жив років 5 без ліміту :mrgreen:

У мене абсолютно зворотня історія... Ліміт був з... грудня 2014 року. Потім минулого року двічі витратив його на ОВДП, паралельно робив якісь дрібні покупки в магазині і... на тому все. Обрізали до нуля і навіть не пояснили.
Занести 50к і купити ОВДП на рік за власні? Треба подумати. Не можу сказати, що я дуже страждаю без цього кредліміта, але зло бере. Інші банки накидують, навіть коли не потрібно, а тут... б'єшся, як риба об лід...
КР зараз 448. А толку...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 13:34

Re: ПриватБанк

  Искатель написав:б'єшся, як риба об лід...
так риба ж холоднокровна. Спокійно, і все буде :wink:
Amethyst
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