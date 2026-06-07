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Додано: Нед 07 чер, 2026 15:00
Investor_K написав: Investor_K написав:
В Австраліі у одного чувака вилучили 100000 тарганів. Вартість 140000 баків. Один таракан на наші гроші під 60грн
Тараканів ідять хамелеони. Купити тараканів у березні 2022 було дуже складно.
Але нафіга потрібег хамеліон, який хаває тараканів вартістю по 60 грн?
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Investor_K
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