хто такий Нємчура?)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 лип, 2025 11:55
Додано: Нед 27 лип, 2025 14:05
Додано: Суб 02 сер, 2025 10:11
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
З 2 вересня 2025 року в UKRSIBBANK BNP Paribas Group будуть діяти нові базові тарифи обслуговування карткових та накопичувальних рахунків.
Сэп теперь по 2 грн, у Болта онлайн-информ+ 30 грн.
Додано: Нед 03 сер, 2025 19:22
Вітаю!
Прошу підказати:
1. Який крайній термін (дата, час) погашень карткового кредиту шляхом: гот-ка в касу банку, Р2Р, СЕП? Стращають, що наче по Р2Р датою є не швидке білінгове зарахування, а фактична міжбанківська проводка такого переказу, а він до 3-х р.діб.
2. З якої дати, часу нові витрати по кредитці вимагатимуть погашення на 2-й міс, якщо РД 5 число?
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