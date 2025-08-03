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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 175176177178

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.3 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
6
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 11:55

  Amethyst написав:Для баксів є Пшек і Нємчура.
І взагалі, вже на ойро треба переходити 🛎️

хто такий Нємчура?)
24589
 
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Подякували: 25 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 14:05

  24589 написав:
  Amethyst написав:Для баксів є Пшек і Нємчура.
І взагалі, вже на ойро треба переходити 🛎️

хто такий Нємчура?)


https://procreditbank.com.ua/
novichok
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Повідомлень: 3618
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 10:11

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

З 2 вересня 2025 року в UKRSIBBANK BNP Paribas Group будуть діяти нові базові тарифи обслуговування карткових та накопичувальних рахунків.
https://ukrsibbank.com/news-post/updati ... s-09-2025/

Сэп теперь по 2 грн, у Болта онлайн-информ+ 30 грн.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 19:22

Вітаю!
Прошу підказати:
1. Який крайній термін (дата, час) погашень карткового кредиту шляхом: гот-ка в касу банку, Р2Р, СЕП? Стращають, що наче по Р2Р датою є не швидке білінгове зарахування, а фактична міжбанківська проводка такого переказу, а він до 3-х р.діб.
2. З якої дати, часу нові витрати по кредитці вимагатимуть погашення на 2-й міс, якщо РД 5 число?
Visky
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 22:28

Visky
1. СЕП до 18:00 5го числа(якщо це вихідний - наступного робочого дня до 18ти). п2п я б такі суми не ганяв.
2. для надійності починаю з 11го але можна і на день-два раніше (окрім випадків де термінал Укрсибу)
KVV
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 22:42

  Ferlakur написав:Сэп теперь по 2 грн

От жабоїди. Саме дістав Нюшку з полиці і от тобі на.
klug
 
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