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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 лип, 2025 13:45
PUnder написав: Hill_78 написав:
Чи отримував хтось картки Монобанку за кордоном надіслані Монобанком поштою?
.
Так отримували в Німеччині, але не знаю навіщо це син робив, тільки здається 450грг викинув
. Але каже це для колекції
Зрозуміло. Ну так виходить, що картка буде для колекції. Скажіть, чи вирішували ви питання з Монобанком і чи було знайдене якесь рішення?
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Додано: Чет 24 лип, 2025 14:13
Hill_78 написав:
Зрозуміло. Ну так виходить, що картка буде для колекції. Скажіть, чи вирішували ви питання з Монобанком і чи було знайдене якесь рішення?
Так проблем не було і нічого було вирішувати. Все працює.
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Додано: Чет 24 лип, 2025 14:17
Hill_78 написав: PUnder написав: Hill_78 написав:
Чи отримував хтось картки Монобанку за кордоном надіслані Монобанком поштою?
.
Так отримували в Німеччині, але не знаю навіщо це син робив, тільки здається 450грг викинув
. Але каже це для колекції
Зрозуміло. Ну так виходить, що картка буде для колекції. Скажіть, чи вирішували ви питання з Монобанком і чи було знайдене якесь рішення?
Знайомі в Америці робили замовлення, все добре наче як
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Додано: Чет 24 лип, 2025 19:08
Искатель написав:
Я так розумію, там, де Ви знаходитесь, про безконтактну оплату телефоном не чули? Цікаво, що за країна?
Новий категоричний Искатель вирішив замінити своєю агресивною комунікацією іншого форумчанина, що повністю мігрував в Телеграм зі своїм акційним Huawei з Алло? Є десятки варіантів, коли може знадобитися фізична картка: банкомат/телефон/термінал без NFC; бекап, на випадок, коли телефон розряджений/розбитий/втоплений/вкрадений. Може у Искателя є статистика успішності оренди машин/мотоциклі/скутерів через безконтактну оплату? І це лише кілька прикладів.
Hill_78 написав:
Чи зтикалися ви з проблемою, що банкомати не зчитують чіпи з карток Монобанку і таким чином отримати готівку з банкомату неможливо. Більше того, банкомати не розпізнають пін-коди карток і видають помилку.
Що каже підтримка самого шмоно? Може бракований чіп чи криво персоналізували?
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 19:25
klug написав: Искатель написав:
Я так розумію, там, де Ви знаходитесь, про безконтактну оплату телефоном не чули? Цікаво, що за країна?
Новий категоричний Искатель вирішив замінити своєю агресивною комунікацією іншого форумчанина, що повністю мігрував в Телеграм зі своїм акційним Huawei з Алло? Є десятки варіантів, коли може знадобитися фізична картка: банкомат/телефон/термінал без NFC; бекап, на випадок, коли телефон розряджений/розбитий/втоплений/вкрадений. Може у Искателя є статистика успішності оренди машин/мотоциклі/скутерів через безконтактну оплату? І це лише кілька прикладів.
Hill_78 написав:
Чи зтикалися ви з проблемою, що банкомати не зчитують чіпи з карток Монобанку і таким чином отримати готівку з банкомату неможливо. Більше того, банкомати не розпізнають пін-коди карток і видають помилку.
Що каже підтримка самого шмоно? Може бракований чіп чи криво персоналізували?
Я не знаю як вони аналізують ситуацію і як шукають причину цього збою, але вони запропонували перевипутити картку. Я буду ще говорити з ними бо тут є також питання, оскільки пересилка не дешева. Коли вони надсилають картки за кордон, вони мають підготувати і перевірити картку так, щоб не було причин до таких збоїв. В тому числі і з огляду на затратність цього процесу.
До цього, я користувався картками двох інших українських банків. Нічого подібного не виникало.
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Hill_78
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Додано: Нед 27 лип, 2025 06:56
Hill_78 написав:
Більше того, банкомати не розпізнають пін-коди карток і видають помилку.
Є два види ПІН-кодів від карток: онлайн ПІН і офлайн ПІН. Через застосунок змінюється онлайн ПІН, щоб він записався на картку (офлайн ПІН), необхідно виконати дії в банкоматі чи чіпом через термінал.
Hill_78 написав:
Також при оплаті за покупки на терміналах в магазинах, покупку також неможливо оплатити чіпом картки.
У цілях безпеки безконтактна оплата не працює до прописання офлайн ПІН на картку.
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Додано: Пон 28 лип, 2025 03:19
Howl написав: Hill_78 написав:
Більше того, банкомати не розпізнають пін-коди карток і видають помилку.
Є два види ПІН-кодів від карток: онлайн ПІН і офлайн ПІН. Через застосунок змінюється онлайн ПІН, щоб він записався на картку (офлайн ПІН), необхідно виконати дії в банкоматі чи чіпом через термінал.
Hill_78 написав:
Також при оплаті за покупки на терміналах в магазинах, покупку також неможливо оплатити чіпом картки.
У цілях безпеки безконтактна оплата не працює до прописання офлайн ПІН на картку.
Перепрошую, Ви ж читаєте що я написав? Безконтактна оплата проходить без жодних проблем. Pay Pass працює. А оплата чіпом не працює.
При оплаті покупки в магазині чіпом, термінали видають помилку введення пін-коду. Хоча пін код був введений абсолютно правильно. Вийняв картку з терміналу і розразувався безконтактно. Транзакція пройшла без проблем.
Служба підтримки радила перепрописати пін-код через застосунок Монобанку. Я перепрописав пін-код. Результату не дало. При оплаті на терміналі чіпом, після введення пін-коду видає неправильний пін-код. І це в різних магазинах (спочатку в аптеці, потім в двох різних магазинах абсолютно едентичний сценарій: введення пін-коду, повідомлення що пін-код не вірний, в транзакції відмовлено).
Але безконтактна оплата знову ж таки працює.
Правильно я розумію, що при здійсненні оплати чіпом через термінал в магазині пін-код мав прописуватися так само як і в банкоматі?
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Додано: Пон 28 лип, 2025 05:40
del
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в Пон 28 лип, 2025 05:43, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 28 лип, 2025 05:43
Hill_78 написав:
Правильно я розумію, що при здійсненні оплати чіпом через термінал в магазині пін-код мав прописуватися так само як і в банкоматі?
ні. прописується в банкоматі. в банкомат сували картку і дивились баланс? можливо навіть в українському банкоматі треба.
а наступного разу придивіться, які саме це термінали, якісь старі? у нас в Україні не бачив щоб використовувався офлайн пін
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