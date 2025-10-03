|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Додано: П'ят 03 жов, 2025 10:46
моно пластик платно высылает по окончанию срока действия?
emeta
Повідомлень: 2917
З нами з: 19.03.09
- Подякував: 172 раз.
- Подякували: 239 раз.
Додано: П'ят 03 жов, 2025 12:01
sdfk написав:Howl
дякую.
А якщо вказати «працевлаштований», не маючи офіційного працевлаштування, які подальші дії банку можливі? Я маю на увазі, чи запитують вони якісь підтвердження працевлаштування на етапі оновлення анкетних даних. Можливо, хтось має досвід.
Ага і вказали з/п 50К/міс у 22 роки... ну то і запросять ОК-7, де будуть прочерки по з/п за останні 5 років ))
Amethyst
- Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 6708
З нами з: 05.05.21
- Подякував: 516 раз.
- Подякували: 1328 раз.
