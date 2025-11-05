|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лис, 2025 10:49
Amethyst написав:
менагери у банці достатньо стресостійки -- просто так послати їх у піше еротичне не виходить.
От Гороха можна вивести з рівноваги 2..3 матюгами ))
Так форумчанин пару постів вище писав, що виходив на рівень СЕО - мабуть, таки обматюкав Гороха, а в того раніма душа)))
Але взагалі - банки нині знахабнілі, наші гроши в них - не наші; роблять що хочуть, і все під прикриттям "боротьби з тероризмом", а насправді - це щоб бідним людям не давати багатішати.
Я виступаю за те, щоб всім їм прищемити їхні бажалки, тому повністю підтримую позивача. Буде прецедент.
Але - маленька ремарка: так звані режими "read-only/two-key" - це точно марна трата часу. Такого вам точно ніхто не забезпечить, із вищезазначених в треді причин. Такого не існує.
Але по суті - суд над банком піддержую.
Додано: Сер 05 лис, 2025 10:56
won написав:
Але по суті - суд над банком піддержую.
Я от пам'ятаю, що тут років 2..3 тому відслідковували суд з Монєю по фінмону на пару мульонів. Моня виграв таки там апеляцію (
Додано: Сер 05 лис, 2025 11:06
Дякую за підтримку і тверезий погляд. Згоден, проблема ширша за мій кейс.
Невелике уточнення: ви трохи помилилися — я справді звертався до СЕО; у прийнятті звернення відмовили, пославшись на те, що воно «повторне». Це зафіксовано офіційно.
Режим read-only / Two-Key — не вимога і не «особливі правила під мене», а технічний компроміс: без вихідних платежів, із ручною верифікацією. Якщо банк не готовий — ок, тоді прошу мотивоване письмове рішення по суті (загальна категорія підстав і порядок оскарження).
Тримаю офіційний тон і фіксую всі кроки. Дякую за підтримку ідеї прецеденту — прозорість потрібна всім клієнтам.
Додано: Сер 05 лис, 2025 12:32
M-Audio написав:
Офіційні органи можуть якось вплинути на банк, а суд - ні.
Цікава позиція. А то, що рішення суду обовязкові для виконання усіма, це не вплив?
Додано: Сер 05 лис, 2025 12:56
Выполнение-то обязательно, хотя оно зачастую тоже с большим скриптом. Но суд не обяжет банк в следующий раз давать подробный ответ и огребать прогрессивный штраф, если не сделает. Суд каждый инцидент рассматривает в отдельности. А самое неприятное, что банк как бы обязан давать такой ответ, но ответственности за это нарушение в законах никакой. Поэтому максимум, что теряет банк - это возмещение судебных издержек тем двум калекам, которые пройдут судебный путь. Вот НБУ легко мог бы штрафовать за такое нарушение незамедлительно, но он хочет как раз обратного.
