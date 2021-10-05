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Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:39
Искатель написав:
Як можна вивести залишок з карти Winbank без комісії? Потягти іншою картою, штовхнути з додатку чи, може, СЕПом? Не користуюсь карткою взагалі, хочу обнулити, щоб не списали з часом за неактивність.
Ніяк!!
Нууу, поповнити мабіли всім родичам, купити ОВДП
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Amethyst
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:44
Amethyst написав: Искатель написав:
Як можна вивести залишок з карти Winbank без комісії? Потягти іншою картою, штовхнути з додатку чи, може, СЕПом? Не користуюсь карткою взагалі, хочу обнулити, щоб не списали з часом за неактивність.
Ніяк!!
Нууу, поповнити мабіли всім родичам, купити ОВДП
Дякую! ОК, мобіли - так мобіли.
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Искатель
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:14
Искатель написав: Amethyst написав: Искатель написав:
Як можна вивести залишок з карти Winbank без комісії? Потягти іншою картою, штовхнути з додатку чи, може, СЕПом? Не користуюсь карткою взагалі, хочу обнулити, щоб не списали з часом за неактивність.
Ніяк!!
Нууу, поповнити мабіли всім родичам, купити ОВДП
Дякую! ОК, мобіли - так мобіли.
Комунальні послуги, наприклад за розподіл газу чи абонплата - суми невеликі до 100 грн
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sens
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:46
Искатель написав:
Як можна вивести залишок з карти Winbank без комісії? Потягти іншою картою, штовхнути з додатку чи, може, СЕПом? Не користуюсь карткою взагалі, хочу обнулити, щоб не списали з часом за неактивність.
В их банкомате снять вроде, округлив понятно.
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Feh14
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Додано: Нед 29 вер, 2024 16:55
А какая тут минимальная сумма пополнения мобильного, может кто то знает?
Спасибо.
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Feh14
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Ірина_, ShtormK, Модератор
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