Додано: Вів 02 вер, 2025 14:06
комиссию сняли
Проверила новые тарифы на себе. В тасе у меня только кредитка, оборот существенно больше 5 тыс, на 1 сентября не погасила в ноль. Сняли 150 грн комиссии.Кешбека было 235 грн.
Додано: Сер 03 вер, 2025 17:24
Для безкоштовного обслуговування пакета послуг «Платівка» (Azure Card) потрібно мати середньомісячний залишок від 20 000 грн в еквіваленті на кожному рахунку окремо.
Альтернативний варіант — розміщення строкового депозиту від 3 місяців на будь-яку суму, і тоді обслуговування буде безкоштовним по всіх рахунках.
У разі виникнення додаткових питань рекомендуємо звертатися до Контакт-центру за номерами: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580.
Додано: Сер 03 вер, 2025 17:31
Ну вот, а тут-то размечтались, что раз пакет, то, как у Алки, хотя бы по пакету в сумме считается. И 150 грн по каждой открытой карте в пакете, на которой нет 20к грн, в месяц снимут, ведь правда?
