Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 3.1 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
11%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 09:57

Re: Кредобанк

Re: Кредобанк

  novichok написав:і мінус на Правильній, це овер чи ще ні?
Це овер!
Не пам'ятаю, чи буде якесь покарання від Пшека, але краще загасити ((
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 11:54

  Amethyst написав:
  novichok написав:і мінус на Правильній, це овер чи ще ні?
Це овер!
Не пам'ятаю, чи буде якесь покарання від Пшека, але краще загасити ((

Кажуть (гарячка) не буде оверу, але краще загасити сьогодні.
А так ну дуже самостійний банк. Самі відмінили платіж, повернули на гроші карту, потім самі сплатили, вже відмінений.
Вивели мені майже 10к живих грошей з місячного обороту.
Нормально.
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 16:59

оо, у мене єпопєєя теж почалася
Годину тому спробував СЕПнути на Райф по відновленому Шаблону, але гроші зависли в обробці... Півгодинки подивився на ці викрутаси Пшека і таки запитав у Підтримці: чому?
Сапорт-Хлопчина пообіцяв дізнатися в чому справа.
Ще через 15 хв операція була відмінена самою банкою, гроші повернуті на рах.
Я ще 5 хв почухав репу і зробив новий переказ по тому самому Шаблону, от тільки увімкнув Миттєвий пер-з... і ооо чудо -- не встиг відвернути погляду від екрану, як прийшов пушик від Райфу про зарахування.

Ото чекаю тепер повторного відправлення від Кредо :mrgreen:
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 19:06

Re: Кредобанк

Re: Кредобанк

У зв’язку з профілактичними роботами у вівторок, 2 вересня, з 22:00 по 00:00, 3 вересня, мобільний застосунок KredoBank буде недоступний. Це не впливатиме на інші сервіси: розрахунки картками, зняття коштів з банкоматів тощо.

Робимо ставки, на скільки днів ляже додаток? :mrgreen:
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 18:48

  novichok написав:
  Amethyst написав:
  novichok написав:і мінус на Правильній, це овер чи ще ні?
Це овер!
Не пам'ятаю, чи буде якесь покарання від Пшека, але краще загасити ((

Кажуть (гарячка) не буде оверу, але краще загасити сьогодні.
А так ну дуже самостійний банк. Самі відмінили платіж, повернули на гроші карту, потім самі сплатили, вже відмінений.
Вивели мені майже 10к живих грошей з місячного обороту.
Нормально.

Ну і на останок. Тільки що відзвонилась Мирослава, та повідомила, що платіж сформований 30 серпня успішно проведений 2(?)вересня.
Сервіс, раптом я забув би.
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 19:17

Ну мені до обіду звякнули з Брюховичів з-під Лембергу, вибачилися, і повідомили, шо з невідомої причини мій перший платіж не було відправлено. Працюють ))
