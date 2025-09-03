RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 20:50

Кульгава кляча

Це відповідь на запитання багатьох форумчан, чому х інвестував в Чорногорію, а не Украіну
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 06:35

  Investor_K написав:
  Hotab написав:
  Investor_K написав:Станом на 01 вересня 2025 року.
Політ нормальний.

Для щастя не вистачало цієї уваги?

Чи бажаєте Ви стати помічником народного депутата майбутнього скликання? Вам буде дозволено поєднувати з оонівськими проектами

Великий Інвестор - доброчесний майбутній роботодавець
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 19:15

Лозунг форума

Як людина, що є учасником форуму майже 16 років, сторінка порталу finance.ua була моєю стартовою ше у середині нульових (за що представники ресурсу на одній з фінансових виставок вручили мені фірмові подарунки) маю геніальну ідею щодо лозунгу форуму. Сподіваюся, що Дональд мене підтримує. Make finance.ua great again!
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 05:26

  Investor_K написав:Як людина, що є учасником форуму майже 16 років, сторінка порталу finance.ua була моєю стартовою ше у середині нульових (за що представники ресурсу на одній з фінансових виставок вручили мені фірмові подарунки) маю геніальну ідею щодо лозунгу форуму. Сподіваюся, що Дональд мене підтримує. Make finance.ua great again!

Великий Інвестор - людина з історичною памяттю.
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 10:02

Re: За що ми любимо Інвестора_К?


людина з історичною памяттю


Шрами і тріщини.
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 11:22

  Hotab написав:

людина з історичною памяттю


Шрами і тріщини.

Шрами у мене. Тріщини у ворогів.
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 17:21

  Investor_K написав:Великий Інвестор - доброчесний майбутній роботодавець

Или проклятый эксплуататор 😁
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 18:07

  Сибарит написав:
  Investor_K написав:Великий Інвестор - доброчесний майбутній роботодавець

Или проклятый эксплуататор 😁

Ніт
