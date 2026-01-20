RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Таскомбанк

Таскомбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 443444445446

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.8 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
8
2- Погане. Некомпетентне.
21%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 17:04

Re: Таскомбанк

Подорожуйте з комфортом: до 30% знижки на готелі з World Elite Mastercard від Таскомбанк

https://news.finance.ua/ua/podorozhuyte ... taskombank

Період дії пропозиції: з 29 грудня 2025 року по 31 грудня 2026 року
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2229
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 12:21

gonzo Добрий день.
Дякуємо що цікавитесь продуктами ТАСКОМБАНКУ. Рекомендуємо, вам для валюто обміну Very card.
Керуйте рахунком в додатку TAS2U та отримуйте кеш бек за розрахунки картою. Також безкоштовне обслуговування карти при виконанні 1 з 5 умов, наприклад розраховуйтесь картою від 5000 грн в магазинах. Для більш детальної інформації, зверніться до контакт центру: 📞 0 800 503 580 або 044 393 25 90.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3091
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 18:44

  TASCOMBANK написав:gonzo Добрий день.
Дякуємо що цікавитесь продуктами ТАСКОМБАНКУ. Рекомендуємо, вам для валюто обміну Very card.
Керуйте рахунком в додатку TAS2U та отримуйте кеш бек за розрахунки картою. Також безкоштовне обслуговування карти при виконанні 1 з 5 умов, наприклад розраховуйтесь картою від 5000 грн в магазинах. Для більш детальної інформації, зверніться до контакт центру: 📞 0 800 503 580 або 044 393 25 90.


Ни в коем случае - нуф наф ваш банк!

Вы сделали меня "преступником"!

Попытка нафакать меня на 20% от моих сбережений - тоже вам в карму!
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 960
З нами з: 05.07.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 11:06

Re: Таскомбанк

а дето есть кб на азс, а то приходится верку разчехлять((??
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1333
З нами з: 26.10.11
Подякував: 30 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 11:19

  mihasik написав:а дето есть кб на азс, а то приходится верку разчехлять((??

На https://tabfinance.com.ua/cashback/banks/ есть несколько предложений. Есть и повыгоднее, чем Вера. Правда, там может не совпасть с предложениями у конкретного клиента. Например, в этом месяце и ПУМБ даёт 1% грязными на АЗС, а у этих в списке нет. Из тех, что у меня, например, у Аккорда точно бывает 2%. Но не каждый месяц.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6509
З нами з: 23.03.18
Подякував: 97 раз.
Подякували: 792 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 11:32

  moveton написав:
  mihasik написав:а дето есть кб на азс, а то приходится верку разчехлять((??

На https://tabfinance.com.ua/cashback/banks/ есть несколько предложений. Есть и повыгоднее, чем Вера. Правда, там может не совпасть с предложениями у конкретного клиента. Например, в этом месяце и ПУМБ даёт 1% грязными на АЗС, а у этих в списке нет. Из тех, что у меня, например, у Аккорда точно бывает 2%. Но не каждый месяц.

У меня у Пумбы нема в этом месяце, и вообще давненько не было.
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1333
З нами з: 26.10.11
Подякував: 30 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 11:37

Re: Таскомбанк

  mihasik написав:У меня у Пумбы нема в этом месяце, и вообще давненько не было.

Верю. Обычно, кому надо, у того и нету. Мне ни к чему, поэтому ПУМБ мне его суёт каждый месяц.

МТБ пишет, что по его кредитке 2% АЗС - это постоянное предложение. Но кредитку даёт не каждому. Мне не судьба.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6509
З нами з: 23.03.18
Подякував: 97 раз.
Подякували: 792 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 17:18

Re: Таскомбанк

Прислали пуш в додаток, що з 19.01 вводиться нова редакція ДКБО. За три дні, ага. Хтось розбирався, які нові подлянки вони приготували?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4467
З нами з: 14.10.08
Подякував: 327 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 17:08

Re: Таскомбанк

Подорож, яка починається з комфорту: World Elite Mastercard від Таскомбанк

https://news.finance.ua/ua/podorozh-yak ... taskombank

Період дії пропозиції: з 20.01.2026 до 31.12.2026
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2229
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 443444445446
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4459)
21.01.2026 17:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.