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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 січ, 2023 16:07
AZTECA написав:
А есть ли возможность в Sense SuperApp пополнить валютный депозит путем покупки валюты за гривны? Лимит в 100 тыс. грн. в месяц не исчерпан.
В условиях депозита "Прибутковий" есть возможность пополнения, но при попытке это сделать, предоставляется выбор пополнения только с валютного счета.
Так і має бути. Поповнення лише валютою. Новий вклад - можете за гривню відкрити. Хтось з банків дає придбати валюту за гривню на діючий конвертаційний вклад але за умови що до закінчення такого вкладу ще більше 3 місяців - бо саме розміщення валюти на термін не менше ніж 3 місяців є однією з обов'язкових умов НБУ для конвертаційних депо. По вашому вкладу який ви намагались поповнити скільки часу лишалось до завершення? Напевне що 3 місяці - отже поповнення такого вкладу не можливе гривнею в принципі.
Також треба щоб банк дозволяв поповнення валютних вкладів яким до закінчення лишилось більше 3 місяців. Щодо Сенсу я чесно кажучи про такий дозвіл банку не чув
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Додано: Пон 30 січ, 2023 16:08
От цікаво -для чого зараз забирати валюту з банку? Що з нею робити- просто десь сховати та й все?
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Бекас
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Додано: Пон 30 січ, 2023 16:09
Бекас написав:
От цікаво -для чого зараз забирати валюту з банку? Що з нею робити- просто десь сховати та й все?
Ну чому сховати. Можна наприклад на гривню обміняти. Чому б і ні якщо курс хороший і є куди гривню розмістити
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Додано: Пон 30 січ, 2023 16:19
В сенсбанке каруселить можно нормально не выходя из отделения?
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andreyiskra
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Додано: Пон 30 січ, 2023 17:11
andreyiskra написав:
В сенсбанке каруселить можно нормально не выходя из отделения?
Любое "не выходя" = потери.
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guntherhouse777
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Додано: Пон 30 січ, 2023 17:26
Бекас написав:
От цікаво -для чого зараз забирати валюту з банку? Що з нею робити- просто десь сховати та й все?
стимулировать понижение наличного курса бакса, государство усиленно печатает гривну, провоцируя росто курса, а вы, сдавая его в обменки, понижаете
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kuzmich
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Додано: Пон 30 січ, 2023 19:23
Бекас написав:
От цікаво -для чого зараз забирати валюту з банку? Що з нею робити- просто десь сховати та й все?
Це був сарказм? Гроші повинні крутиться.
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alex lem
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Додано: Пон 30 січ, 2023 19:26
guntherhouse777 написав: andreyiskra написав:
В сенсбанке каруселить можно нормально не выходя из отделения?
Любое "не выходя" = потери.
~400 грн на сегодня 40.25 vs 40.38
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cohan
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Додано: Пон 30 січ, 2023 19:43
cohan написав: guntherhouse777 написав: andreyiskra написав:
В сенсбанке каруселить можно нормально не выходя из отделения?
Любое "не выходя" = потери.
~400 грн на сегодня 40.25 vs 40.38
Эт вы в Сенсе нал глянули?
У Алки с утра 40.00 было на отд-х
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Amethyst
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Додано: Пон 30 січ, 2023 21:00
Amethyst написав: Maxwe11 написав:
А той хто відмовляє - тикайте сюди і в ДКБО де чітко написано про замовлення з Депозитного рахунку.
В нових ДБО від (з 16.02.2023
) буде:
"При цьому достатня сума коштів, за якою звертається Клієнт, має бути наявна на рахунку, з якого буде безпосередньо здійснюватися зняття
готівки, на момент вищевказаного письмового попередження щодо видачі готівки."
В діючих (з 06.01.2023) немає такої приписки
є тільки "..бажанні зняти готівкою в касі Банку з Поточного рахунку/Рахунку або з Депозитного рахунку..." і термін замовлення "за 5-ть (п’ять) робочих днів".
Але ж гроші після строкового депо таки знімаються с поточного/карткового рахунку
Казуістіка у Алки завжди була супер-пуперрр.
Але за 5 днів мона все ж таки ще погавкатися з підтримкою
Значить будем гавкатись, і не з підтримкою а з менеджером у відділенні. В підтримці занадто хитрожопі сидять, а от клієнту в лице заливати це ще треба вміти.
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Maxwe11
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